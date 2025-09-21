पाकिस्तान के खिलाफ आज बदल जाएगी भारत की Playing XI, अचानक इन 2 खूंखार क्रिकेटर्स की होगी एंट्री

India vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ आज दुबई में होने वाले एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के सुपर फोर्स (Super Fours) मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन (Playing XI) बदल जाएगी. अचानक 2 खूंखार क्रिकेटर्स की टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में एंट्री होगी. बता दें कि दुबई में दोनों देशों के बीच यह महामुकाबला आज रात 8:00 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस का सिक्का 7:30 बजे उछाला जाएगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में टॉस के वक्त पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाएंगे या नहीं. पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन (Playing XI) में दो बड़े बदलाव होने तय हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर फोर्स (Super Fours) मैच में भारत किस के साथ उतर सकता है.

अचानक इन 2 खूंखार क्रिकेटर्स की होगी एंट्री

दुबई में आज पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर फोर्स मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव होंगे. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की प्लेइंग इलेवन में एंट्री होगी. वहीं, तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर जाना पड़ेगा. एशिया कप 2025 के पिछले मैच में ओमान के खिलाफ तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया, लेकिन वह महंगे साबित हुए. अर्शदीप सिंह ने इस मैच में 4 ओवर में 37 रन लुटाते हुए 1 विकेट हासिल किया. वहीं, हर्षित राणा ने 3 ओवर में 25 रन लुटाते हुए 1 विकेट चटकाया. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के वापस प्लेइंग इलेवन में आने से टीम इंडिया की ताकत और भी बढ़ जाएगी.

कैसी होगी भारत की Playing XI?

पाकिस्तान के खिलाफ आज एशिया कप 2025 के सुपर फोर्स मैच में अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरेंगे. कप्तान सूर्यकुमार यादव नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे. तिलक वर्मा नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. हार्दिक पांड्या नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे. अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव बतौर स्पिन गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे. जसप्रीत बुमराह को एकमात्र स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज के तौर पर प्लेइंग इलेवन में चुना जाएगा. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे तीसरे व चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.

बेहद खतरनाक हैं वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 7 तरह से गेंद फेंक सकते हैं. इनमें ऑफब्रेक, लेगब्रेक, गुगली, कैरम बॉल, फ्लिपर, टॉपस्पिन, पैर की उंगलियों पर यॉर्कर शामिल है. वरुण चक्रवर्ती ने भारत के लिए अभी तक 20 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 14.54 की बेहतरीन गेंदबाजी औसत से 35 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में वरुण चक्रवर्ती 2 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. वहीं, जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी से टीम इंडिया की ताकत दोगुनी हो जाएगी. अपनी घातक यॉर्कर गेंदों से विकेट चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह की टक्कर का कोई भी गेंदबाज पूरी दुनिया में नहीं है. तेज तर्रार गेंद, खतरनाक बाउंसर्स और पंजातोड़ यॉर्कर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का सबसे बड़ा गहना है. 31 साल के जसप्रीत बुमराह ने अभी तक भारत के लिए 72 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 92 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 7 रन देकर 3 विकेट है.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की संभावित Playing XI

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.