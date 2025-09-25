Asia Cup Final 2025: अब होगा तीसरा 'महायुद्ध', एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान, इस दिन मुकाबला

IND vs PAK, Asia Cup Final 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा. 28 सितंबर 2025, रविवार के दिन यह महामुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. यह 41 साल के एशिया कप इतिहास में पहली बार है, जब ट्रॉफी जीतने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी. भारत और पाकिस्तान के बीच यह इस टूर्नामेंट में तीसरी टक्कर होगी. दो मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन इस बार रोमांच सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यह खिताब जीतने की जंग है. बांग्लादेश को सुपर-4 मैच में शिकस्त देकर पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई. वहीं, अजेय रहते हुए भारत ने पहले ही फाइनल का टिकट पक्का कर लिया था.

बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पाकिस्तान

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने आखिरी सुपर-4 मैच में 11 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी. शानदार गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 135/8 रन पर तो रोक दिया, लेकिन खराब बैटिंग ने उनसे फाइनल का मौका छीनते हुए टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया. टारगेट चेज करते हुए बांग्लादेश की टीम 124/9 रन ही बना सकी.

पाकिस्तान की घटिया बैटिंग

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजों, खासकर टॉप ऑर्डर से खराब प्रदर्शन देखने को मिला. पाकिस्तान की शुरुआत ही बेहद खराब रही. 4 के स्कोर पर टीम ने साहिबजादा फरहान के रूप में अपना पहला विकेट गंवाया. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए सैम अयूब एक बार फिर फ्लॉप रहे और बिना खाता खोले आउट हो गए. विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा. फखर जमान 13, कप्तान आगा 19 और हुसैन तलत 3 रन बनाकर आउट हो गए. पाकिस्तान की आधी टीम 49 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी.

पुछल्लों ने 135 रन तक पहुंचाया

ऐसा लग रहा था कि स्कोर मुश्किल से 100 के आसपास पहुंचेगा. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने 23 गेंद पर 31, शाहीन अफरीदी ने 13 गेंद पर 19 और पिछले मैच के हीरो मोहम्मद नवाज ने 15 गेंद पर 25 और फहीम अशरफ ने 9 गेंद पर 14 रन की पारी खेल टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए. बांग्लादेश से जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली. तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी की और सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके. महेदी हसन और रिशाद हुसैन ने 2-2 विकेट लिए. मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट निकाला.

बल्लेबाजों की वजह से हारा बांग्लादेश

दूसरी ओर, बांग्लादेश के गेंदबाजों की मेहनत पर टीम के बल्लेबाजों ने पारी फेर दिया.136 रन के छोटे टोटल का पीछा करते हुए उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह फुस्स साबित हुआ. टीम के 5 बल्लेबाज 63 रन पर लौट गए. शमीम होसैन ने 30 रन और रिशाद होसैन (नाबाद 16 रन) ने कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर जीत दिलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन कामयाब नहीं रहे. पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने तीन-तीन विकेट लिए. सैम अयूब ने दो विकेट झटके और मोहम्मद नवाज को एक सफलता मिली.