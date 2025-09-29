बिना खिताब के ही जमकर मनाया जश्न, नकवी की घनघोर बेइज्जती, कप्तान सूर्या ने दिलाई रोहित शर्मा की याद

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. भारतीय टीम ने 9वीं बार खिताब अपने नाम किया. साथ ही टीम इंडिया लगातार दूसरी बार टी20 एशिया कप जीतने में कामयाब रही. खिताब जीतने के बाद बड़ी देर तक ड्रामा चला. एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया, लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने जश्न मनाने के सिलसिले को जारी रखा. भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा के स्टाइल को रिक्रिएट किया, जो की सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

रोहित को किया कॉपी

खास बात ये रही की साल 2024 का टी20 विश्व कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने जैसा जश्न मनाया था भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उस पल को रिक्रिएट किया. रोहित पहले ट्रॉफी की ओर बढ़ते जा रहे थे और भारतीय खिलाड़ी भी उन्हें कॉपी कर रहे थे. ठीक उसी तरह सूर्या ने ये पल बिना ट्रॉफी के ही रिक्रिएट करने की कोशिश की.

Suryakumar Yadav recreates Rohit Sharma’s iconic 2024 T20 World Cup celebration after Asia Cup win. Add Zee News as a Preferred Source K pic.twitter.com/Y8rJzgNvEX — (@rushiii_12) September 28, 2025

बिना ट्रॉफी किया सेलिब्रेट

खिताब जीतने के बाद बड़ी देर तक ड्रामा चलता रहा, भारत के चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को मात देने के बाद पाक के पूर्व मंत्री और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों भारतीय कप्तान ने ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया. अवार्ड सेरेमनी काफी देर से शुरु हुई और फिर खिलाड़ियों के पर्सनल अवार्ड दिए गए. टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इंकार किया उसके बाद भी मोहसिन नकवी मंच पर इंतजार करते रहे. आखिरी में भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी के इस जीत को सेलिब्रेट किया. यह पहला मौका था जब किसी टीम ने खिताब जीतने के बाद भी ट्रॉफी ना ली हो.

ये भी पढ़ें:0,0,0,0... एशिया कप में सैम अयूब के नाम अनोखा शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले पाक खिलाड़ी

नकवी की घनघोर बेइज्जती

मोहसिन नकवी ना सिर्फ पीसीबी के अध्यक्ष हैं बल्कि वह पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं. यही नहीं वह एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं. पहले पाकिस्तान की टीम पूरे टूर्नामेंट के दौरान तरह-तरह के विवादों से घिरी रही. फिर फाइनल में नकवी ने घंटों ड्रामा किया. टीम इंडिया ने घंटों तक ट्रॉफी का इंतजार किया, लेकिन बाद में बिना ट्रॉफी के ही खिताब जीत को सेलिब्रेट किया.