एशिया कप टी20 में भारत ने पाकिस्तान को कब-कब पीटा? ये रही पिछले चार मैचों की पूरी लिस्ट
Advertisement
trendingNow12930780
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप टी20 में भारत ने पाकिस्तान को कब-कब पीटा? ये रही पिछले चार मैचों की पूरी लिस्ट

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में आज दूसरी बार भारत-पाकिस्तान की टीमों के बीच हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज रात 8 बजे से आयोजित होगा. भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 21, 2025, 09:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप टी20 में भारत ने पाकिस्तान को कब-कब पीटा? ये रही पिछले चार मैचों की पूरी लिस्ट

एशिया कप 2025 में आज दूसरी बार भारत-पाकिस्तान की टीमों के बीच हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज रात 8 बजे से आयोजित होगा. भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 3 मैच अपने नाम किए हैं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों देशों के बीच एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) के कुल तीन मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते. आइए, मैच-दर-मैच दोनों देशों के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप का इतिहास जानते हैं.

1. भारत बनाम पाकिस्तान (27 फरवरी 2016)

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ढाका के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में पहली बार टी20 फॉर्मेट का एशिया कप खेला था, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन टीम 17.3 ओवरों में महज 83 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 15.3 ओवरों में महज 5 विकेट खोकर मैच अपने नाम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

2. भारत बनाम पाकिस्तान (28 अगस्त 2022)

भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को एक बार फिर 5 विकेट से शिकस्त दी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.5 ओवरों में 147 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.

3. भारत बनाम पाकिस्तान (4 सितंबर 2022)

पाकिस्तान ने इस बार पिछली दो हार का बदला लिया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. उसने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए. इसके जवाब में मोहम्मद रिजवान (71) और मोहम्मद नवाज (42) की शानदार पारियों के दम पर पाकिस्तान ने 19.5 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली.

4. भारत बनाम पाकिस्तान (14 सितंबर 2025)

लगातार तीसरी बार टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने थीं. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत के बाद 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 15.5 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते आसान जीत दर्ज की.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
Pakistan firing on leepa valley LoC
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
india
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
Karnataka News
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
weather update
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
;