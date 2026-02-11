Advertisement
IND vs PAK T20WC: 'कोलंबो जाना एक...', महामुकाबले से पहले भारतीय कोच ने दी पाकिस्तान को चेतावनी

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 11, 2026, 07:44 AM IST
India vs pakistan

Ind vs Pak: टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को महा मुकाबला खेला जाना है. दुनिया भर के ड्रामे के बाद आखिरकार पाकिस्तान यह मुकाबला खेलने के लिए तैयार हो गया है. दोनों देशों के बीच यह हाईवोल्टेज मुकाबला श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाना है. इस बीच पाकिस्तान द्वारा चलाए गए बॉयकॉट अभियान पर भारतीय टीम की ओर से पहला आधिकारिक बयान सामने आया है. मुकाबले से पहले टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएस्केट ने सोमवार को कहा
भारत टी 20 विश्व कप लीग मैच में पाकिस्तान का सामना करने के लिए मानसिक रूप से हमेशा तैयार था, और पड़ोसी देश द्वारा बॉयकॉट समाप्त करने के हालिया फैसले ने टीम का ध्यान क्रिकेट पर और भी केंद्रित कर दिया है. 

पाक ने दिया सरकार का हवाला
पाकिस्तान ने पहले सरकारी निर्देशों का हवाला देते हुए कोलंबो में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में भाग न लेने की घोषणा की थी, लेकिन हफ्ते भर पहले PCB ने ICC को सूचित किया कि टीम अपने सभी निर्धारित मैचों में भाग लेगी, जिससे इस महत्वपूर्ण मुकाबले को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त हो गई.एन डोएस्केट ने कहा कि भारतीय ड्रेसिंग रूम ने मैदान से बाहर की घटनाओं को अपनी तैयारियों पर कभी हावी नहीं होने दिया."नहीं. जैसा कि मैंने कहा, हमने इसे यथास्थिति के रूप में स्वीकार कर लिया था, और जब तक हम वहां नहीं पहुंचे और वे नहीं आए, तब तक हम यही मान रहे थे कि हम खेलेंगे," पूर्व नीदरलैंड के कप्तान ने टीम के श्रीलंका रवाना होने से पहले मीडिया से कहा. 

भारत बनाम नामीबिया
हालांकि, टेन डोएस्केट ने स्वीकार किया कि कोलंबो में काफी समय बिताने के कारण पाकिस्तान को रसद संबंधी फायदा मिल सकता है. उन्होंने आगे कहा, "कोलंबो जाना एक चुनौती होगी, जहां पाकिस्तान पिछले दो हफ्तों से है, और हम अगले सप्ताह होने वाले उस मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं."भारत 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेगा, और टेन डोएस्केट का मानना है कि पाकिस्तान की भागीदारी पर स्पष्टता होने से दोनों टीमें इस मुकाबले को विशुद्ध रूप से एक खेल प्रतिद्वंद्विता के रूप में ले सकेंगी.

15 फरवरी को महाजंग
आईसीसी द्वारा टूर्नामेंट के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के साथ, अब सारा ध्यान मैदान पर केंद्रित है, जहां एक और रोमांचक भारत-पाकिस्तान मुकाबला होने वाला है. भारत-पाक मुकाबले ने दोनों देशों के बीच के उत्साह को डबल कर दिया है. 15 तारीख यानी संडे को इस महाजंग के लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

