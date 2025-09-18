IND vs PAK की फिर कर लो तैयारी.. सुपर-4 में होगी 'महाजंग', वीकेंड पर लगेगा रोमांच का तड़का, नोट कर लें तारीख

UAE vs PAK: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. हैंडशेक कंट्रवर्सी थम ही पाई कि भारत-पाकिस्तान के मैच का एक नया शेड्यूल तैयार हो गया. पाकिस्तान ने डू और डाई मुकाबले में यूएई को 41 रन से हराकर सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है.
करो या मरो की थी स्थिति
भारत ने यूएई और पाकिस्तान दोनों को करारी शिकस्त दी थी. जिसके चलते दोनों टीमों के लिए सुपर-4 के लिहाज से करो या मरो की स्थिति बन चुकी थी. यूएई के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बॉलिंग में यूएई ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. टीम के तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने 9 रन पर पाकिस्तान के ओपनर्स को चलता किया. हालांकि, इसके बाद फखर जमान ने खूंटा गाड़ा और टीम की लाज बचा ली. यूएई की तरफ से जुनैद ने 4 जबकि समरजीत ने 3 विकेट अपने नाम किए.
फखर ने ठोकी फिफ्टी
फखर जमान ने महज 36 गेंद में 50 रन की पारी खेली. कप्तान सलमान अली आगा ने 20 रन ठोके. इन पारियों की बदौलत पाकिस्तान की टीम बोर्ड पर 146 रन टांगने में कामयाब रही. जवाब में यूएई ने शुरुआत शानदार की लेकिन फिर पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बाजी पलट दी. यूएई के टॉप स्कोरर राहुल चोपड़ा रहे जिन्होंने 35 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके. पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. एक-एक विकेट सलमान और अयूब ने अपने नाम किया.
कब भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान?
सुपर-4 के मुकाबले 20 सितंबर सेशुरू होंगे. सुपर-4 का पहला मुकाबला ग्रुप-बी की दोनों टॉप टीमों के बीच होगा. इसके बाद 21 सितंबर को ग्रुप-ए के भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगे. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेज में 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की थी. लेकिन सुपर-4 में पाकिस्तान की टीम पूरी तैयारी के नजर आ सकती है.