IND vs PAK की फिर कर लो तैयारी.. सुपर-4 में होगी 'महाजंग', वीकेंड पर लगेगा रोमांच का तड़का, नोट कर लें तारीख
Advertisement
trendingNow12926419
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK की फिर कर लो तैयारी.. सुपर-4 में होगी 'महाजंग', वीकेंड पर लगेगा रोमांच का तड़का, नोट कर लें तारीख

UAE vs PAK: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. हैंडशेक कंट्रवर्सी थम ही पाई कि भारत-पाकिस्तान के मैच का एक नया शेड्यूल तैयार हो गया. पाकिस्तान ने डू और डाई मुकाबले में यूएई को 41 रन से हराकर सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK
IND vs PAK

UAE vs PAK: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. हैंडशेक कंट्रवर्सी थम ही पाई कि भारत-पाकिस्तान के मैच का एक नया शेड्यूल तैयार हो गया. पाकिस्तान ने डू और डाई मुकाबले में यूएई को 41 रन से हराकर सुपर-4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. वहीं, टीम इंडिया पहले ही लगातार दो मुकाबले जीतकर सुपर-4 का टिकट कटा चुकी है. भारत और पाकिस्तान के बीच अब टक्कर सुपर-4 में एक बार फिर देखने को मिलेगी. 

करो या मरो की थी स्थिति

भारत ने यूएई और पाकिस्तान दोनों को करारी शिकस्त दी थी. जिसके चलते दोनों टीमों के लिए सुपर-4 के लिहाज से करो या मरो की स्थिति बन चुकी थी. यूएई के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बॉलिंग में यूएई ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. टीम के तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने 9 रन पर पाकिस्तान के ओपनर्स को चलता किया. हालांकि, इसके बाद फखर जमान ने खूंटा गाड़ा और टीम की लाज बचा ली. यूएई की तरफ से जुनैद ने 4 जबकि समरजीत ने 3 विकेट अपने नाम किए.

Add Zee News as a Preferred Source

फखर ने ठोकी फिफ्टी

फखर जमान ने महज 36 गेंद में 50 रन की पारी खेली. कप्तान सलमान अली आगा ने 20 रन ठोके. इन पारियों की बदौलत पाकिस्तान की टीम बोर्ड पर 146 रन टांगने में कामयाब रही. जवाब में यूएई ने शुरुआत शानदार की लेकिन फिर पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बाजी पलट दी. यूएई के टॉप स्कोरर राहुल चोपड़ा रहे जिन्होंने 35 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके. पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. एक-एक विकेट सलमान और अयूब ने अपने नाम किया. 

ये भी पढ़ें.. UAE vs PAK: 'अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की इज्जत बची..' घिनौनी जिद PCB ने बचाई लाज, एंडी पाइक्रॉफ्ट की माफी का वीडियो जारी

कब भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान? 

सुपर-4 के मुकाबले 20 सितंबर सेशुरू होंगे. सुपर-4 का पहला मुकाबला ग्रुप-बी की दोनों टॉप टीमों के बीच होगा. इसके बाद 21 सितंबर को ग्रुप-ए के भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगे. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेज में 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की थी. लेकिन सुपर-4 में पाकिस्तान की टीम पूरी तैयारी के नजर आ सकती है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
;