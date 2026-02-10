हो गया कंफर्म.. IND-PAK 'महाजंग' पर आधी रात पाकिस्तान से आया बयान, कोलंबो की फ्लाइट कर लें बुक

IND vs PAK T20 World Cup 2026 Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मुकाबले को बॉयकॉट की जिद करने वाले पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं. 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ मुकाबले के बॉयकॉट का ऐलान किया था. अब पाकिस्तान सरकार ने यू टर्न मारते हुए कंफर्म किया है कि टीम भारत के खिलाफ मुकाबला खेलेगी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) फोर्स मैच्योर के तहत भारत के खिलाफ मुकाबले को बॉयकॉट कर रहा था. लेकिन मीटिंग-मीटिंग खेलने के बाद पाकिस्तान ने अपनी नाटक-नौटंकी खत्म कर दी है.

पाकिस्तान सरकार का नया बयान

पाकिस्तान सरकार के बयान में कहा गया है, 'पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन, मोहसिन नकवी ने PCB, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के प्रतिनिधियों के बीच हुई मीटिंग में हुई बातचीत के नतीजों के बारे में औपचारिक रूप से जानकारी दी है. पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा PCB को दिए गए औपचारिक अनुरोधों के साथ-साथ श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सदस्य देशों से मिले समर्थन संदेशों की समीक्षा की है. इन संदेशों में हाल की चुनौतियों का एक व्यवहार्य समाधान खोजने में पाकिस्तान के नेतृत्व की मांग की गई थी.'

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश से दिखाया भाईचारा

सरकार के बयान में आगे कहा गया, 'सरकार ने BCB अध्यक्ष, श्री अमीन उल इस्लाम के बयान पर भी ध्यान दिया. हमारे भाईचारे वाले देश द्वारा व्यक्त की गई गहरी कृतज्ञता को बहुत गर्मजोशी से स्वीकार किया गया है. पाकिस्तान फिर से कहता है कि वह बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है. आज शाम, प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम अनुरा कुमारा दिसानायके से टेलीफोन पर बात की. अपनी गर्मजोशी भरी और दोस्ताना बातचीत के दौरान, उन्होंने याद किया कि पाकिस्तान और श्रीलंका हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, खासकर मुश्किल समय में.'

ये भी पढ़ें.. अपना हुआ पराया.. पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी ने जख्मों पर ठोकी कील, दिया खुला चैलेंज

पाकिस्तान सरकार ने दी हरी झंडी

बयान में मुकाबले की अनुमति देते हुए कहा, 'श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से मौजूदा गतिरोध को अच्छे ढंग से हल करने पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया. बहुपक्षीय चर्चाओं में मिले नतीजों और मित्र देशों के अनुरोध को देखते हुए, पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम को 15 फरवरी, 2026 को ICC पुरुष T20 विश्व कप में अपने तय मैच के लिए मैदान में उतरने का निर्देश देती है. इसके अलावा, यह फैसला क्रिकेट की भावना की रक्षा करने और सभी भाग लेने वाले देशों में इस वैश्विक खेल की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के लोग "मेन इन ग्रीन" को अपनी शुभकामनाएं देते हैं. हमें विश्वास है कि हमारी टीम वैश्विक गौरव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए खेल भावना और राष्ट्रीय गौरव को मैदान पर लेकर आएगी.'