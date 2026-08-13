एशियन गेम्स 2026 में कैसे हो सकता है भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच? अगर ऐसा हुआ तो थम जाएगी करोड़ों दिलों की धड़कनें

सेमीफाइनल का लाइन-अप कुछ ऐसा है कि क्वार्टरफाइनल 2 के विजेता (संभवतः भारत) का मुकाबला क्वार्टरफाइनल 3 के विजेता से होगा, जबकि क्वार्टरफाइनल 1 के विजेता (संभवतः पाकिस्तान) का मुकाबला क्वार्टरफाइनल 4 के विजेता से होगा. दोनों सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को होने हैं. इसका मतलब है कि पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी केवल गोल्ड-मेडल मैच या ब्रॉन्ज मेडल के लिए तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ में ही आमने-सामने हो सकते हैं. ये दोनों मैच 3 अक्टूबर को खेले जाएंगे. अफगानिस्तान के अलावा, नेपाल, हांगकांग, चीन, जापान, मलेशिया और ओमान भी ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेंगे.