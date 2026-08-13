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एशियन गेम्स 2026 में कैसे हो सकता है भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच? अगर ऐसा हुआ तो थम जाएगी करोड़ों दिलों की धड़कनें

Asian Games 2026 IND vs PAK: सितंबर में एशियन गेम्स 2026 का आयोजन होना है. क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि नागोया में होने वाले मेगा इवेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच या तो गोल्ड मेडल के लिए होगा या फिर दोनों टीमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक दूसरे से टक्कर लेगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 13, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:45 AM IST
एशियन गेम्स 2026 में कैसे हो सकता है भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच? अगर ऐसा हुआ तो थम जाएगी करोड़ों दिलों की धड़कनें
Image Credit: एशियन गेम्स 2026 में कैसे हो सकता है भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच? (ACC/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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