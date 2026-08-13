एशियन गेम्स 2026 में कैसे हो सकता है भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच? अगर ऐसा हुआ तो थम जाएगी करोड़ों दिलों की धड़कनें

Asian Games 2026 IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर देखने के लिए दुनियाभर के क्रिकेट फैंस बेताब रहते हैं. दोनों टीमें सिर्फ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आमने-सामने होती हैं. सितंबर में एशियन गेम्स 2026 का आयोजन होना है. फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि जापान में होने वाले मेगा इवेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा. लेकिन उन तमाम फैंस को झटका लग सकता है. दरअसल, एशियन गेम्स 2026 के ग्रुप मैचों में दोनों टीमों का आमना-सामना होगा ही नहीं.
नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच या तो गोल्ड मेडल के लिए होगा या फिर दोनों टीमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक दूसरे से टक्कर लेगी. ये साफ हो गया है कि ग्रुप स्टेज में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा. इसका मतलब साफ है कि अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचती है, तब गोल्ड मेडल के लिए दोनों देशों के बीच जंग होगी.
एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के नागोया में होगा. क्रिकेट के मुकाबले 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेले जाएंगे, जिनकी शुरुआत महिलाओं के मैचों से होगी (फाइनल 22 सितंबर को) और उसके बाद पुरुषों के मैच होंगे. पुरुषों की प्रतियोगिता में 10 टीमें और महिलाओं के इवेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी.
पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ-साथ भारत की पुरुष टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है, जबकि अफगानिस्तान समेत बाकी 6 टीमों को ग्रुप स्टेज से गुजरना होगा. भारत क्वार्टर फाइनल-2 में खेलेगा और पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल-1 में रखा गया है. दोनों मैच 28 सितंबर को होने हैं. उनके मुकाबले उन टीमों से होंगे जो ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई करेंगी.
सेमीफाइनल का लाइन-अप कुछ ऐसा है कि क्वार्टरफाइनल 2 के विजेता (संभवतः भारत) का मुकाबला क्वार्टरफाइनल 3 के विजेता से होगा, जबकि क्वार्टरफाइनल 1 के विजेता (संभवतः पाकिस्तान) का मुकाबला क्वार्टरफाइनल 4 के विजेता से होगा. दोनों सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को होने हैं. इसका मतलब है कि पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी केवल गोल्ड-मेडल मैच या ब्रॉन्ज मेडल के लिए तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ में ही आमने-सामने हो सकते हैं. ये दोनों मैच 3 अक्टूबर को खेले जाएंगे. अफगानिस्तान के अलावा, नेपाल, हांगकांग, चीन, जापान, मलेशिया और ओमान भी ग्रुप स्टेज में हिस्सा लेंगे.
भारतीय पुरुष टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी.
भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरनी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल (फिटनेस पर निर्भर), राधा यादव, नंदनी शर्मा.