Advertisement
trendingNow12983554
Hindi Newsक्रिकेट

क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी IND vs PAK की टक्कर, नवंबर में ही तय हुआ हाईवोल्टेज मुकाबला

India vs Pakistan Cricket Match: भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर टक्कटर होने जा रही है. एशिया कप ट्रॉफी विवाद के बीच नए टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके अनुसार, नवंबर यानी इसनी महीने दोनों टीमों के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs Pakistan
India vs Pakistan

India vs Pakistan Cricket Match in Asia Cup Rising Stars Championship 2025: एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भी टीम इंडिया अब तक अपनी ट्रॉफी हासिल नहीं कर पाई है. टीम ने  ACC और PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ मना किया था और चैंपियन बनने के बाद बिना ट्रॉफी के ही दुबई से लौट आई थी. ये विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक नए टूर्नामेंट Asia Cup Rising Stars Championship 2025 का ऐलान कर दिया है. टी20 फॉर्मेट में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की ए टीमें आमने-सामने होंगी.

इस चैंपियनशिप में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत-ए और पाकिस्तान-ए एक ही ग्रुप (ग्रुप-ए) में हैं, इसलिए दोनों के बीच एक बार फिर हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा. टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से होगी. फाइनल इसी महीने की 23 तारीख को तय है.

कब भिड़ेंगे भारत-ए और पाकिस्तान-ए?

शेड्यूल के अनुसार चैंपियनशिप का पहला मैच 14 नवंबर को दोहा क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान-ए और ओमान के बीच खेला जाएगा. भारत-ए और पाकिस्तान-ए की टक्कर 16 नवंबर को होगी, जिसका मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा. भारत-ए अपना पहला मुकाबला उसी दिन, यानी 14 नवंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

एशिया कप राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली टीमें

ग्रुप-ए-भारत-ए, पाकिस्तान-ए, यूएई, ओमान

ग्रुप-बी- श्रीलंका-ए, अफगानिस्तान-ए, बांग्लादेश-ए, हांगकांग

कौन-कौन खेल रहा है?

टूर्नामेंट में ज्यादातर टेस्ट खेलने वाले देशों की ए टीमें खेलेंगी, जबकि ओमान, यूएई और हांगकांग अपनी सीनियर टीमों के साथ उतरेंगी. दोनों ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी, जो 21 नवंबर को खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला 23 नवंबर को होगा. अब देखना होगा कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में कौन सी दो टीमें एंट्री करती हैं.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप में भारत-ए का पूरा शेड्यूल

14 नवंबर- भारत-ए बनाम यूएई (शाम 5 बजे)

16 नवंबर- भारत-ए बनाम पाकिस्तान-ए (रात 8 बजे)

18 नवंबर- भारत-ए बनाम ओमान (रात 8 बजे)

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, बाबर आजम 'चुपके' से बन गए नंबर 1, इस मामले में रचा इतिहास

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

कांग्रेस ने पूर्व कैप्टन अजहरूद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? ये शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने पूर्व कैप्टन अजहरूद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? ये शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा