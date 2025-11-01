क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी IND vs PAK की टक्कर, नवंबर में ही तय हुआ हाईवोल्टेज मुकाबला

India vs Pakistan Cricket Match in Asia Cup Rising Stars Championship 2025: एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भी टीम इंडिया अब तक अपनी ट्रॉफी हासिल नहीं कर पाई है. टीम ने ACC और PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ मना किया था और चैंपियन बनने के बाद बिना ट्रॉफी के ही दुबई से लौट आई थी. ये विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक नए टूर्नामेंट Asia Cup Rising Stars Championship 2025 का ऐलान कर दिया है. टी20 फॉर्मेट में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की ए टीमें आमने-सामने होंगी.

इस चैंपियनशिप में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत-ए और पाकिस्तान-ए एक ही ग्रुप (ग्रुप-ए) में हैं, इसलिए दोनों के बीच एक बार फिर हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा. टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से होगी. फाइनल इसी महीने की 23 तारीख को तय है.

कब भिड़ेंगे भारत-ए और पाकिस्तान-ए?

शेड्यूल के अनुसार चैंपियनशिप का पहला मैच 14 नवंबर को दोहा क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान-ए और ओमान के बीच खेला जाएगा. भारत-ए और पाकिस्तान-ए की टक्कर 16 नवंबर को होगी, जिसका मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा. भारत-ए अपना पहला मुकाबला उसी दिन, यानी 14 नवंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली टीमें

ग्रुप-ए-भारत-ए, पाकिस्तान-ए, यूएई, ओमान

ग्रुप-बी- श्रीलंका-ए, अफगानिस्तान-ए, बांग्लादेश-ए, हांगकांग

कौन-कौन खेल रहा है?

टूर्नामेंट में ज्यादातर टेस्ट खेलने वाले देशों की ए टीमें खेलेंगी, जबकि ओमान, यूएई और हांगकांग अपनी सीनियर टीमों के साथ उतरेंगी. दोनों ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी, जो 21 नवंबर को खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला 23 नवंबर को होगा. अब देखना होगा कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में कौन सी दो टीमें एंट्री करती हैं.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप में भारत-ए का पूरा शेड्यूल

14 नवंबर- भारत-ए बनाम यूएई (शाम 5 बजे)

16 नवंबर- भारत-ए बनाम पाकिस्तान-ए (रात 8 बजे)

18 नवंबर- भारत-ए बनाम ओमान (रात 8 बजे)

