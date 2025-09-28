IND vs PAK Final Live Streaming: नहीं देना होगा एक भी रुपया, यहां मुफ्त में देखें भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच

IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final Live Streaming: भारत और पाकिस्तान के बीच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का हाईवोल्टेज फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. राजनीतिक तनाव, मैदान पर तीखी बहस और जबरदस्त भावनाओं के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच यह फाइनल मैच किसी युद्ध से कम नहीं होगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत अभी तक की अजेय टीम रही है. भारत ने लगातार 6 मैच जीतकर फाइनल में एंट्री की है. वहीं, पाकिस्तान को एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ दो बार ही हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान ने ये दोनों ही मैच भारत के खिलाफ GROUP-A और SUPER-4 स्टेज में गंवाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला फैंस कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकते हैं.

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल मैच की पूरी जानकारी

1. India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कब खेला जाएगा?

India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज यानी 28 सितंबर (रविवार) को खेला जाएगा.

2. India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच दुबई में स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

3. India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच किस समय पर खेला जाएगा?

India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आज यानी 28 सितंबर (रविवार) को भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा.

4. India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं?

India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट आप Sony Sports Network पर देख सकते हैं. फाइनल मैच की हिंदी कामेंट्री Sony Sports TEN-3 चैनल पर देख सकते हैं.

5. India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल मैच को किस Digital Platform पर देखा जा सकता है?

India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल मैच को Digital Platform पर आप 'SonyLiv' ऐप पर देख सकते हैं. इसके अलावा मैच का लाइव ब्लॉग और मैच से जुड़ी स्टोरीज आप https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं.

6. India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच मुफ्त में कब, कहां और किस चैनल पर देखें?

India vs Pakistan के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आप डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर मुफ्त में देख सकते हैं. हालांकि यह सुविधा सिर्फ डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (Digital Terrestrial Television) उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी. जो डीडी स्पोर्ट्स चैनल केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म के जरिए प्रसारित होगा उस पर India vs Pakistan फाइनल मैच का लाइव प्रसारण नहीं होगा.

दोनों टीमें-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम.