IND vs PAK: सुपरसंडे... महामुकाबला और रोमांच का ओवरडोज, पाकिस्तान का घमंड तोड़कर भारत आज जीतेगा एशिया कप!

India vs Pakistan Final, Asia Cup 2025: आज 'सुपरसंडे' है... दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज वो 'महामुकाबला' होने जा रहा है, जिसका क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय से इंतजार था. आज पाकिस्तान का घमंड मिट्टी में मिलाकर भारत 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार है. भारत बनाम पाकिस्तान का यह महामुकाबला आज भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. क्रिकेट के इस महासंग्राम पर सारी दुनिया की नजरें होंगी.

महामुकाबला और रोमांच का ओवरडोज

सितारों से सजी टीम इंडिया पाकिस्तानी टीम को फिर से चारों खाने चित करने के लिए तैयार है. इससे पहले मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत दो बार पाकिस्तान को मात दे चुका है. 14 सितंबर को ग्रुप-A मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी. वहीं, 21 सितंबर को SUPER-4 मैच में पाकिस्तान को भारत ने 6 विकेट से धूल चटाई थी. अब भारत और पाकिस्तान की टीमें दोनों ही एशिया कप 2025 के फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगी, ऐसे में क्रिकेट फैंस को आज रोमांच का ओवरडोज मिलेगा.

भारत का पाकिस्तान पर दबदबा

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 15 मैच खेले गए हैं. इसमें 12 मैचों में भारतीय टीम विजेता रही है. 3 मैच पाकिस्तान जीता है. टी20 फॉर्मेट के फाइनल में दोनों देश दूसरी बार आमने-सामने होंगे. पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में भिड़ी थीं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत हासिल की थी. इसके बाद अब जाकर टी20 फॉर्मेट (एशिया कप 2025) के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर हो रही है. एशिया कप 2025 (टी20 फॉर्मेट) के फाइनल में पहली बार भारत का सामना पाकिस्तान से होगा.

भारत जीत का प्रबल दावेदार

पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ मैच जीतना बहुत बड़ी चुनौती होगी. दुबई के मैदान पर आज भारत फाइनल में जीत के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा. भारत और पाकिस्तान की टीमें सिर्फ ICC और ACC टूर्नामेंट्स में ही आपस में भिड़ती हैं. टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में भारत का पाकिस्तानी टीम पर दबदबा रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 4 मैच अपने नाम किए हैं. वहीं, एक मैच में पाकिस्तान को जीत नसीब हुई है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों देशों के बीच एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) के कुल 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें 3 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते. वहीं, एक मैच में पाकिस्तान को जीत मिली है.

आखिरी 4 T20I मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने सभी आखिरी 4 टी20 इंटरनेशनल मैच जीते हैं. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022, टी20 वर्ल्ड कप 2024, एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का ग्रुप-A मैच (14 सितंबर) और एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का SUPER-4 मैच (21 सितंबर) के तौर पर अपने आखिरी 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. भारत ने ये चारों ही मैच जीते हैं.

भारत की टीम में खूंखार बल्लेबाजों की भरमार

भारत के पास अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाज मौजूद हैं. खासकर अभिषेक शर्मा पर भारतीय फैंस की नजरें होंगी, जो एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में कहर मचा रहे हैं. अभिषेक शर्मा मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं. अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के 6 मैचों में अभी तक 51.50 की औसत से 309 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान अभिषेक शर्मा ने 31 चौके और 19 छक्के लगाए हैं. अभिषेक शर्मा ने भारत को एशिया कप 2025 के फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया है. भारत का मिडिल ऑर्डर कप्तान सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और विकेटकीपर संजू सैमसन जैसे खूंखार बल्लेबाजों से सजा हुआ है. भारत के पास शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे टैलेंटेड ऑलराउंडर्स हैं, जो गेंद और बल्ले से टीम को मजबूती देते हैं.