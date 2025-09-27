कब-कब हुआ है IND और PAK का फाइनल? ये रहा ICC इवेंट से लेकर एशिया कप तक का रिकॉर्ड

India vs Pakistan: दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को कल यानी रविवार के दिन का बेसब्री से इंतजार है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला जाएगा. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी भी फॉर्मेट के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना नहीं हुआ था. कल पहली बार एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होने जा रही है. यह मुकाबला कल रात को 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों देश 13वीं बार किसी टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज के फाइनल में आमने-सामने होंगे. आइए एक नजर डालते हैं कि कब-कब भारत और पाकिस्तान के बीच किसी बड़े टूर्नामेंट में फाइनल हुए हैं.

वनडे टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का कमजोर रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक वनडे फॉर्मेट में कुल 11 फाइनल खेले गए हैं. पाकिस्तान ने इस दौरान 8 फाइनल जीते हैं, जबकि भारत की टीम सिर्फ 3 ही फाइनल अपने नाम कर सकी है. भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार साल 1985 में किसी वनडे टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था. यह वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का खिताबी मुकाबला था, जिसे भारत ने 8 विकेट से अपने नाम किया था.

किस टीम ने कितनी बार मारी बाजी?

इसके बाद अप्रैल 1986 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रल-एशिया कप का फाइनल अपने नाम किया. अक्टूबर 1991 में विल्स ट्रॉफी के फाइनल में एक बार फिर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी. अप्रैल 1994 में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रल-एशिया कप अपने नाम किया. इसके बाद जनवरी 1998 में सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप ट्राई सीरीज में दोनों देशों के बीच तीन फाइनल खेले गए, जिसमें भारत ने पहला फाइनल 8 विकेट से जीता. दूसरा फाइनल पाकिस्तान ने 6 विकेट से अपने नाम किया. टीम इंडिया ने तीसरा फाइनल 3 विकेट से जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की थी.

ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में भारत को मिली थी हार

अप्रैल 1999 में पेप्सी कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 123 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. अप्रैल 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कोका-कोला कप के फाइनल में भारत को एक बार फिर शिकस्त झेलनी पड़ी. जून 2008 में किटप्लाई कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 25 रन से हराया, जबकि जून 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान ने अपने नाम किया था.

टी20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत की जीत

टी20 फॉर्मेट के फाइनल में दोनों देश दूसरी बार आमने-सामने होंगे. पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में भिड़ी थीं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत हासिल की थी. इसके बाद अब जाकर टी20 फॉर्मेट (एशिया कप 2025) के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर हो रही है. एशिया कप 2025 (टी20 फॉर्मेट) के फाइनल में पहली बार भारत का सामना पाकिस्तान से होगा. एशिया कप 2025 में दोनों देश तीसरी बार आमने-सामने होंगे. बीते दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान को करारी हार मिली है.

बुरी तरह पिटता रहा है पाकिस्तान

पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 14 सितंबर को एशिया कप 2025 के ग्रुप-ए मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. इस मैच में पाकिस्तान को 127/9 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने 15.5 ओवरों में 7 विकेट बाकी रहते मुकाबला अपने नाम किया. इसके बाद दोनों देश 21 सितंबर को आमने-सामने थे, जिसमें पाकिस्तान को 171/5 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट बाकी रहते जीत दर्ज की.