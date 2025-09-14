IND vs PAK: अभिषेक-सूर्या का बल्ला और कुलदीप की धार, Gen-Z के सामने भी नहीं टिका पाकिस्तान, कप्तान को बर्थडे गिफ्ट

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. पहली पारी से ही टीम इंडिया हावी नजर आई. भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए. गेंदबाजी में कुलदीप यादव चमके जबकि बर्थडे पर सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से हल्ला मचा डाला. उन्होंने मैच विनिंग पारी को अंजाम दिया. भारत ने इस मुकाबले में 7 विकेट से मुकाबले को जीतकर एशिया कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है.

पाकिस्तान ने जीता था टॉस

पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. रनों की उम्मीद लेकर उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिकी. अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने मिलकर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. कुलदीप ने 3 विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी. पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने 33 जबकि साहिबजादा फरहान ने 40 रन की पारी खेली.

127 पर सिमटी थी पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम बोर्ड पर महज 127 रन टांगने में कामयाब रही थी. सैम अयूब और सलमान अली आगा जैसे बड़े नाम फुस्स साबित हुए. शाहीन अफरीदी ने टीम की लाज बचाई, उन्होंने अंत में 4 छक्कों के दम पर 33 रन ठोके और टीम के स्कोर को 127 तक पहुंचाया. 128 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की जमकर बखिया उधेड़ी.

Gen-Z के सामने नहीं टिकी पाकिस्तान

भारत के Gen-Z के सामने पाकिस्तान की टीम नहीं टिकी. अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में 31 रन की पारी खेली. वहीं, उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके 2 छक्के जमाए. शुभमन गिल के बल्ले से बड़ी पारी नहीं दिखी लेकिन बैटिंग करने उतरे तिलक वर्मा ने धमाल मचा डाला. तिलक ने शानदार अंदाज में 31 रन ठोके. वहीं, कप्तान सूर्या ने बर्थडे पर बल्ले से आग बरसाई. उन्होंने नाबाद 47 रन ठोक छक्के से टीम इंडिया को जीत दिलाई है.