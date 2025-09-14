IND vs PAK: अभिषेक-सूर्या का बल्ला और कुलदीप की धार, Gen-Z के सामने भी नहीं टिका पाकिस्तान, कप्तान को बर्थडे गिफ्ट
Advertisement
trendingNow12922357
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK: अभिषेक-सूर्या का बल्ला और कुलदीप की धार, Gen-Z के सामने भी नहीं टिका पाकिस्तान, कप्तान को बर्थडे गिफ्ट

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. पहली पारी से ही टीम इंडिया हावी नजर आई. भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए. गेंदबाजी में कुलदीप यादव चमके जबकि बर्थडे पर सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से हल्ला मचा डाला. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. पहली पारी से ही टीम इंडिया हावी नजर आई. भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए. गेंदबाजी में कुलदीप यादव चमके जबकि बर्थडे पर सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से हल्ला मचा डाला. उन्होंने मैच विनिंग पारी को अंजाम दिया. भारत ने इस मुकाबले में 7 विकेट से मुकाबले को जीतकर एशिया कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है. 

पाकिस्तान ने जीता था टॉस

पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. रनों की उम्मीद लेकर उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिकी. अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने मिलकर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. कुलदीप ने 3 विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी. पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने 33 जबकि साहिबजादा फरहान ने 40 रन की पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

127 पर सिमटी थी पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम बोर्ड पर महज 127 रन टांगने में कामयाब रही थी. सैम अयूब और सलमान अली आगा जैसे बड़े नाम फुस्स साबित हुए. शाहीन अफरीदी ने टीम की लाज बचाई, उन्होंने अंत में 4 छक्कों के दम पर 33 रन ठोके और टीम के स्कोर को 127 तक पहुंचाया. 128 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की जमकर बखिया उधेड़ी. 

ये भी पढे़ं.. 'वह कौन है..' गांगुली ने अचानक खो दिया आपा, पाकिस्तानी कोच की डंके की चोट पर लगाई क्लास

Gen-Z के सामने नहीं टिकी पाकिस्तान

भारत के Gen-Z के सामने पाकिस्तान की टीम नहीं टिकी. अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में 31 रन की पारी खेली. वहीं, उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके 2 छक्के जमाए. शुभमन गिल के बल्ले से बड़ी पारी नहीं दिखी लेकिन बैटिंग करने उतरे तिलक वर्मा ने धमाल मचा डाला. तिलक ने शानदार अंदाज में 31 रन ठोके. वहीं, कप्तान सूर्या ने बर्थडे पर बल्ले से आग बरसाई. उन्होंने नाबाद 47 रन ठोक छक्के से टीम इंडिया को जीत दिलाई है.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
;