India vs Pakistan: मैच से पहले 'हैंडशेक' कांड...क्या सूर्यकुमार ने सलमान से नहीं मिलाया हाथ? Video में सामने आई सच्चाई

Suryakumar Yadav vs Salman Ali Agha: एशिया कप 2025 की शुरुआत अबू धाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मैच से हुई. अफगानिस्तान ने ओपनिंग मैच में धमाकेदार जीत के साथ आगाज किया है. बुधवार (10 सितंबर) को टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से होगा. इसके बाद टीम इंडिया 14 तारीख को पाकिस्तान से भिड़ेगी. इस मुकाबले पर सबकी नजरें हैं. दोनों देशों के बीच तनाव का असर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिला.

एक साथ नजर आए सभी कप्तान

अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच से ठीक पहले सभी कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब दिए. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा भी वहां मौजूद थे. दोनों कभी साथ बैठे हुए नजर नहीं आए. यहां तक कि किसी भी ऑफिशियल तस्वीर में भी एक साथ नहीं दिखे. उन दोनों के बीच अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान हमेशा नजर आए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या भारत-पाकिस्तान के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया?

अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था. इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी स्थित आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार और सलमान दोनों ही शांत रहे. हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में दोनों के बीच पारंपरिक तरीके से हाथ न मिलाने पर अटकलें शुरू हो गईं. एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दोनों को बिनाा हाथ मिलाए एक-दूसरे से दूर जाते देखा गया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर बवाल हुआ और एक नया विवाद शुरू हो गया.

We've had good preparations and time together as a team#TeamIndia captain Suryakumar Yadav talks about the importance of preparations ahead of #AsiaCup2025 @surya_14kumar pic.twitter.com/OsU5HWcLKI — BCCI (@BCCI) September 9, 2025

ये भी पढ़ें: प्यार, झगड़ा और हत्या...चैंपियन प्लेयर की 'डकैत' गर्लफ्रेंड ने बेरहमी से ली जान, सदमे में खेल जगत

वीडियो में सामने आई सच्चाई

हालांकि, बाद में यह स्पष्ट हो गया कि दोनों ने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक-दूसरे से हाथ मिलाया था. सूर्यकुमार को बाद में कार्यक्रम से बाहर निकलते समय सलमान से हाथ मिलाते हुए कैमरे में कैद किया गया. भारतीय कप्तान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाते देखा गया. नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के भी प्रमुख हैं.

VIDEO | Indian cricket team captain Suryakumar Yadav and Pakistan skipper Salman Ali Agha shake hands after the Captains' Press Conference and Asia Cup Trophy reveal ceremony at the Dubai International Cricket Stadium. (Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/QQfGPqLbMe — Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2025

तनावपूर्ण माहौल में क्रिकेट का रोमांच

जब दोनों कप्तानों से रविवार को होने वाले मैच में खिलाड़ियों के आक्रामक रवैये के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी टीम को कोई विशेष निर्देश नहीं दिया है. सोशल मीडिया पर कुछ प्रशंसकों ने सूर्यकुमार द्वारा सलमान अली आगा और मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने पर सवाल उठाया. वहीं, कुछ अन्य लोगों ने तर्क दिया कि सूर्यकुमार ने सभी प्रतिभागियों का अभिवादन करके सही काम किया, क्योंकि भारत सरकार ने अप्रैल के आतंकी हमले के बाद भी राष्ट्रीय टीम को एशिया कप में भाग लेने की अनुमति दी थी, जबकि देश में कुछ लोगों द्वारा बहिष्कार की मांग की जा रही थी.

ये भी पढ़ें: Asia Cup Prize Money: कितनी है एशिया कप की प्राइज मनी? इससे ज्यादा तो टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स की IPL सैलरी

टीम इंडिया को सरकार से मिली इजाजत

22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे. जवाबी कार्रवाई में भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया. भारत की एशिया कप में भागीदारी को युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सितंबर की शुरुआत में पुष्टि की थी कि भारत एशिया कप में अपने सभी मैच खेलेगा और सरकार की मंजूरी के बाद किसी भी मैच का बहिष्कार करने का कोई सवाल ही नहीं था.