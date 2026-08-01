/IND vs PAK: टीम इंडिया ब्रेक पर... धवन-रैना वाली सीरीज से करें टाइमपास, IND-PAK महामुकाबला कब?
IND vs PAK: टीम इंडिया ब्रेक पर... धवन-रैना वाली सीरीज से करें टाइमपास, IND-PAK महामुकाबला कब?
जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से जीत दर्ज की और कुछ दिन के ब्रेक पर चली गई है. अगला दौरा श्रीलंका का है, 4 अगस्त को भारतीय टीम श्रीलंका के लिए रवाना होगी. 15 अगस्त को पहला टेस्ट मैच होगा. इस ब्रेक के बीच अगर आप बोर हो रहे हैं तो हम आपको एक रोमांचक लीग के बारे में बताने जा रहे हैं.
4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.