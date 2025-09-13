IND vs PAK: बुमराह की दिखेगी धार या कुलदीप की फिरकी पर नाचेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज? 'महाजंग' में पिच लाएगी नया ट्विस्ट
IND vs PAK: बुमराह की दिखेगी धार या कुलदीप की फिरकी पर नाचेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज? 'महाजंग' में पिच लाएगी नया ट्विस्ट

India vs Pakistan Pitch Report: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के लिए मंच सज चुका है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें 14 सितंबर को एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है लेकिन सवाल ये है कि पिच का रुख कैसा रहेगा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:46 PM IST
India vs Pakistan Pitch Report: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के लिए मंच सज चुका है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें 14 सितंबर को एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है लेकिन सवाल ये है कि पिच का रुख कैसा रहेगा. मैदान पर स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जादू देखने को मिलेगा या फिर कुलदीप यादव की फिरकी पर पाकिस्तानी नाचते नजर आएंगे. आईए समझते हैं कि पिच का व्यवहार अभी तक कैसा रहा है. 

स्पिनर्स को मिलेगा फायदा

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच की बात करें तो यह काफी धीमी रहती है. दोनों टीमों में स्पिनर्स की भरमार है ऐसे में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. स्पिन के चलते बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता है. लेकिन नई गेंद से पेसर्स भी इस पिच पर बल्लेबाजों को परेशान करते हैं. ऐसे में भारत और पाकिस्तान की टीमें पिच को देखते हुए टीम में स्पिनर्स को तरजीह दे सकती हैं. 

तीन स्पिनर्स के साथ उतर सकती है पाकिस्तान

पाकिस्तान टीम इस मैदान पर तीन स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैम अयूब ने कहा, 'टीम संयोजन के बारे में आप देख सकते हैं कि हम परिस्थितियों का आंकलन करने की कोशिश करते हैं. मैच के दिन, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि पिच कैसी दिखती है. अगर पिच सूखी दिखती है, तो हमें लगता है कि स्पिनर अहम भूमिका निभाएँगे, इसलिए हम तीन स्पिनरों के साथ उतरते हैं.'

कैसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड?

भारत-पाकिस्तान T20I हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अभी तक टी20 इंटरनेशनल में 13 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से भारत ने 9 मैचों में जीत हासिल की है और पाकिस्तान ने केवल 3 मैच ही जीती है. हालांकि एक मुकाबला टाई रहा है. दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में एक-एक जीत के साथ आगाज कर लिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है. 

