Advertisement
trendingNow13102439
Hindi Newsक्रिकेटभारत-पाकिस्तान महाजंग के लिए हो जाइए तैयार, ICC मीटिंग के बाद बड़ा अपडेट, PCB ने टेके घुटने

भारत-पाकिस्तान 'महाजंग' के लिए हो जाइए तैयार, ICC मीटिंग के बाद बड़ा अपडेट, PCB ने टेके घुटने

India vs Pakistan ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हुए 24 घंटे ही बीते हैं, सभी फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का इंतजार है. पाकिस्तान सरकार की बॉयकॉट की गीदड़भभकी के बाद सस्पेंस बना हुआ था. लेकिन अब इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए आप लोग तैयार हो जाइए. इस मैच को जल्द ही हरी झंडी मिल जाएगी

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 08, 2026, 04:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs Pakistan
India vs Pakistan

India vs Pakistan ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हुए 24 घंटे ही बीते हैं, सभी फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का इंतजार है. पाकिस्तान सरकार की बॉयकॉट की गीदड़भभकी के बाद सस्पेंस बना हुआ था. लेकिन अब इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए आप लोग तैयार हो जाइए. हफ्तेभर पहले बड़ा अपडेट आ चुका है. लंबे सस्पेंस के बात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच बातचीत शुरू हुई और अब महामुकाबले को जल्द ही हरी झंडी मिल जाएगी.

जल्द ही मिलेगा ग्रीन सिग्नल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पुष्टि कर सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) 15 फरवरी को कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच के बारे में फैसले के करीब पहुंच रहे हैं. पूरी संभावना है कि इस बड़े मुकाबले को हरी झंडी मिल जाएगी. यह भी पता चला है कि ICC के दो प्रतिनिधि इमरान ख्वाजा और मुबाशिर उस्मानी रविवार सुबह लाहौर पहुंचे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पीसीबी ने बनाया ये बहाना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  PCB ने ICC से बातचीत के लिए संपर्क किया. भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले का बहिष्कार करने के लिए PCB के कानूनी कदमों "कमजोर" बताया गया. PCB ने मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट (MPA) का उल्लंघन करने के लिए ICC से प्रतिबंधों से बचने के लिए 'फोर्स मेज्योर' क्लॉज का इस्तेमाल किया है. यह सामने आया है कि ICC ने PCB से कारणों को विस्तार से समझाने के लिए कहा है.

ICC का सवाल

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि पीसीबी से यह भी पूछा है कि क्या बोर्ड ने स्थिति से बचने के लिए काफी कुछ किया था. हालांकि PCB ने आधिकारिक तौर पर मैच का बहिष्कार करने के फैसले के बारे में नहीं बताया. हालांकि, ICC को फोर्स मेज्योर का हवाला देते हुए लिखा, जिसमें सरकार के उस निर्देश का जिक्र किया गया था. पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैदान पर न उतरें. 

ये भी पढ़ें.. फिर छाए वैभव सूर्यवंशी....ICC ने अचानक किया खास टीम का ऐलान

ICC ने समझाई शर्तें

ICC ने उन शर्तों पर जोर दिया जिनके तहत बहिष्कार के लिए फोर्स मेज्योर का इस्तेमाल कानूनी तौर पर किया जा सकता है. ICC ने PCB को औपचारिक रूप से संभावित नुकसान के बारे में चेतावनी दी, यदि वह भारत के खिलाफ मुकाबले के बहिष्कार के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़ता है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की थी कि यह बहिष्कार का फैसला बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया था. यह तब हुआ जब ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के भारत यात्रा करने से इनकार करने के बाद टीम को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था. इस बहिष्कार से पाकिस्तान क्रिकेट को करोड़ों डॉलर का वित्तीय नुकसान हो सकता है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanT20 World Cup 2026

Trending news

इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
ravneet bittu
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
Tamil Nadu Elections
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार