भारत-पाकिस्तान 'महाजंग' के लिए हो जाइए तैयार, ICC मीटिंग के बाद बड़ा अपडेट, PCB ने टेके घुटने

India vs Pakistan ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हुए 24 घंटे ही बीते हैं, सभी फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले का इंतजार है. पाकिस्तान सरकार की बॉयकॉट की गीदड़भभकी के बाद सस्पेंस बना हुआ था. लेकिन अब इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए आप लोग तैयार हो जाइए. हफ्तेभर पहले बड़ा अपडेट आ चुका है. लंबे सस्पेंस के बात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच बातचीत शुरू हुई और अब महामुकाबले को जल्द ही हरी झंडी मिल जाएगी.

जल्द ही मिलेगा ग्रीन सिग्नल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पुष्टि कर सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) 15 फरवरी को कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच के बारे में फैसले के करीब पहुंच रहे हैं. पूरी संभावना है कि इस बड़े मुकाबले को हरी झंडी मिल जाएगी. यह भी पता चला है कि ICC के दो प्रतिनिधि इमरान ख्वाजा और मुबाशिर उस्मानी रविवार सुबह लाहौर पहुंचे.

पीसीबी ने बनाया ये बहाना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PCB ने ICC से बातचीत के लिए संपर्क किया. भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले का बहिष्कार करने के लिए PCB के कानूनी कदमों "कमजोर" बताया गया. PCB ने मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट (MPA) का उल्लंघन करने के लिए ICC से प्रतिबंधों से बचने के लिए 'फोर्स मेज्योर' क्लॉज का इस्तेमाल किया है. यह सामने आया है कि ICC ने PCB से कारणों को विस्तार से समझाने के लिए कहा है.

ICC का सवाल

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि पीसीबी से यह भी पूछा है कि क्या बोर्ड ने स्थिति से बचने के लिए काफी कुछ किया था. हालांकि PCB ने आधिकारिक तौर पर मैच का बहिष्कार करने के फैसले के बारे में नहीं बताया. हालांकि, ICC को फोर्स मेज्योर का हवाला देते हुए लिखा, जिसमें सरकार के उस निर्देश का जिक्र किया गया था. पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैदान पर न उतरें.

ICC ने समझाई शर्तें

ICC ने उन शर्तों पर जोर दिया जिनके तहत बहिष्कार के लिए फोर्स मेज्योर का इस्तेमाल कानूनी तौर पर किया जा सकता है. ICC ने PCB को औपचारिक रूप से संभावित नुकसान के बारे में चेतावनी दी, यदि वह भारत के खिलाफ मुकाबले के बहिष्कार के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़ता है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की थी कि यह बहिष्कार का फैसला बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया था. यह तब हुआ जब ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के भारत यात्रा करने से इनकार करने के बाद टीम को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था. इस बहिष्कार से पाकिस्तान क्रिकेट को करोड़ों डॉलर का वित्तीय नुकसान हो सकता है.