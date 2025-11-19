Advertisement
trendingNow13010537
Hindi Newsक्रिकेट

IND-PAK के बीच वर्ल्ड कप में नहीं होगी 'महाजंग'! ICC ने अचानक लिया बड़ा फैसला, झेलना पड़ेगा नुकसान

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर रोमांचक जंग देखने को मिलती है. मैदान खचाखच भरा होता है और फैंस इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हैं. हालांकि, पिछले कुछ मुकाबले मैदान में किसी असली जंग से कम नहीं थे. अब इन टीमों के बीच मैच विवादों में रहे और अब आईसीसी ने आगामी शेड्यूल को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs Pakistan
India vs Pakistan

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर रोमांचक जंग देखने को मिलती है. मैदान खचाखच भरा होता है और फैंस इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हैं. हालांकि, पिछले कुछ मुकाबले मैदान में किसी असली जंग से कम नहीं थे. अब इन टीमों के बीच मैच विवादों में रहे और अब आईसीसी ने आगामी शेड्यूल को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में खूब कंट्रोवर्सी देखने को मिली. ट्रॉफी को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है. अब आईसीसी ने इन टीमों के बीच मुकाबलों को लेकर फैसले से सभी को सरप्राइज कर दिया है. 

ICC ने इस फैसले से दिया झटका

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अगले साल होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा फैसला किया है. अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन जनवरी और फरवरी में नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा. इसके लिए आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया है. इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और चार ग्रुप होंगे. आमतौर पर भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में देखने को मिलती हैं लेकिन इस बार दोनों टीमें अलग-अलग ग्रुप में हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रुप स्टेज में नहीं होगी भिड़ंत

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल तक भिड़ंत देखने को मिली थी. लेकिन हर मुकाबले में नई कंट्रोवर्सी देखने को मिली. हैंडशेक से लेकर कंट्रोवर्सी ट्रॉफी तक चली गई. अब आईसीसी ने फैसला किया है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें ग्रुप स्टेज में नहीं टकराएंगी. दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा. पाकिस्तान अधिकतर बड़े टूर्नामेंट्स में ग्रुप स्टेज तक ही सीमित रह जाता है ऐसे में अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड समेत कुछ बड़ी टीमें पाकिस्तान को शुरू में ही बाहर कर सकती हैं. अगर पाकिस्तान नॉकआउट्स में नहीं पहुंचता है तो भारत के साथ मुकाबला नहीं होगा. 

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप

ग्रुप ए: भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अमेरिका.
ग्रुप बी: पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड.
ग्रुप सी: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका.
ग्रुप डी: तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका.

ये भी पढे़ं.. 300-400 ODI खेलकर भी विराट-सचिन पीछे... विस्फोटक कप्तान ने 147 मैच में रचा इतिहास, हिल गई रिकॉर्डबुक

2026 टी20 वर्ल्ड कप पर भी हो सकता है असर

अगले साल 2026 टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है. आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों पर इस ऐलान से झटका दिया है. इससे आईसीसी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ होती है. हालांकि, दोनों देशों के बीच रिश्ते ऐसे ही रहे तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी आईसीसी इस फैसले पर अड़ा रह सकता है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
Arvind Kejriwal News
श्री गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी पर्व पर नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
PM Kisan Samman Nidhi
जब PM मोदी दे रहे थे भाषण, तभी 2 बच्चियों पर ठिठक गई सबकी नजर
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
Delhi blast
'हर कोई कश्मीरियों को शक की निगाह से देख रहा है', मोदी सरकर पर बरसे उमर
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
Delhi blast
'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', खुलेंगे मूसेवाला मर्डर के राज, 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', खुलेंगे मूसेवाला मर्डर के राज, 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?