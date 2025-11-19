IND-PAK के बीच वर्ल्ड कप में नहीं होगी 'महाजंग'! ICC ने अचानक लिया बड़ा फैसला, झेलना पड़ेगा नुकसान

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर रोमांचक जंग देखने को मिलती है. मैदान खचाखच भरा होता है और फैंस इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हैं. हालांकि, पिछले कुछ मुकाबले मैदान में किसी असली जंग से कम नहीं थे. अब इन टीमों के बीच मैच विवादों में रहे और अब आईसीसी ने आगामी शेड्यूल को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में खूब कंट्रोवर्सी देखने को मिली. ट्रॉफी को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है. अब आईसीसी ने इन टीमों के बीच मुकाबलों को लेकर फैसले से सभी को सरप्राइज कर दिया है.

ICC ने इस फैसले से दिया झटका

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अगले साल होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा फैसला किया है. अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन जनवरी और फरवरी में नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा. इसके लिए आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया है. इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और चार ग्रुप होंगे. आमतौर पर भारत और पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में देखने को मिलती हैं लेकिन इस बार दोनों टीमें अलग-अलग ग्रुप में हैं.

ग्रुप स्टेज में नहीं होगी भिड़ंत

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल तक भिड़ंत देखने को मिली थी. लेकिन हर मुकाबले में नई कंट्रोवर्सी देखने को मिली. हैंडशेक से लेकर कंट्रोवर्सी ट्रॉफी तक चली गई. अब आईसीसी ने फैसला किया है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें ग्रुप स्टेज में नहीं टकराएंगी. दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा. पाकिस्तान अधिकतर बड़े टूर्नामेंट्स में ग्रुप स्टेज तक ही सीमित रह जाता है ऐसे में अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड समेत कुछ बड़ी टीमें पाकिस्तान को शुरू में ही बाहर कर सकती हैं. अगर पाकिस्तान नॉकआउट्स में नहीं पहुंचता है तो भारत के साथ मुकाबला नहीं होगा.

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप

ग्रुप ए: भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अमेरिका.

ग्रुप बी: पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड.

ग्रुप सी: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका.

ग्रुप डी: तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका.

2026 टी20 वर्ल्ड कप पर भी हो सकता है असर

अगले साल 2026 टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है. आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों पर इस ऐलान से झटका दिया है. इससे आईसीसी को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ होती है. हालांकि, दोनों देशों के बीच रिश्ते ऐसे ही रहे तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी आईसीसी इस फैसले पर अड़ा रह सकता है.