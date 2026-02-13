जब भारत ने पाकिस्तान को दिखाई उसकी औकात, क्रिकेट के मैदान पर उड़ा दी धज्जियां, ये रहे 3 यादगार मैच

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला रविवार (15 फरवरी) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. ​भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच इसलिए भी बेहद खास बन जाता है, क्योंकि दोनों टीमें केवल ICC या ACC टूर्नामेंट्स में ही एक-दूसरे से भिड़ती हैं. साल 2012 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण कोई भी बाइलेट्रल क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई है. क्रिकेट के मैदान पर भारत कई मौकों पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा चुका है. आइए एक नजर डालते हैं उन 3 यादगार मैचों पर जब भारत ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी थी.

1. 1999 वनडे वर्ल्ड कप मैच

1999 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ. भारत और पाकिस्तान के बीच इस दौरान करगिल का युद्ध चल रहा था. 8 जून 1999 को भारत ने पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप मैच में 47 रनों से धूल चटा दी थी. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और छह विकट खोकर 227 रन बनाए. राहुल द्रविड़ ने टीम की ओर से सबसे अधिक 61 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम महज 180 रनों पर सिमट गई. पाकिस्तान की ओर से इंजमाम उल हक ने 41 रन बनाए. 'मैन ऑफ द मैच' वेंकटेश प्रसाद को मिला, जिन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट चटकाए थे. भारत ने यह मैच जीतकर अपने सैनिकों को जीत का तोहफा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

2. 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल

भारत ने पाकिस्तान को 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में 5 रन से मात देकर खिताब पर कब्जा किया था. भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम ने 20 ओवर में 157/5 का स्कोर बनाया. गौतम गंभीर ने 54 गेंदों पर 75 रन की पारी खेली थी. रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए. पाकिस्तान की टीम जवाब में 20 ओवर में 152 रन पर ढेर हो गई और भारत ने यह मैच जीतकर टी20 वर्ल्ड कप 2007 की ट्रॉफी जीत ली.

3. 2011 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल

2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ, जहां मेजबान टीम ने 29 रनों से जीत दर्ज की. मोहाली में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट खोकर 260 रन बनाए. पाकिस्तान की टीम जवाब में 231 रनों पर ही ढेर हो गई. इस मुकाबले में भी सचिन तेंदुलकर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 85 रनों की पारी खेली और 'मैन ऑफ द मैच' चुने गए. इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी.