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महिला एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कितने बजे से मुकाबला और T20I में कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

India vs Pakistan: जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया की नजर अब चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को धूल चटाने पर होगी. ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जब पिछली बार एशिया कप में दोनों टीमें आमने-सामने हुई थीं, तब भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 05, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 04:59 PM IST
महिला एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कितने बजे से मुकाबला और T20I में कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?
Image Credit: भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कितने बजे से मुकाबला और T20I में कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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