महिला एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कितने बजे से मुकाबला और T20I में कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

India vs Pakistan Women Asia Cup 2026: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. क्रिकेट के मैदान पर भारत-पाकिस्तान के बीच टक्कर देखने के लिए दुनियाभर के फैंस उत्साहित हैं. महिला टी20 एशिया कप 2026 में 5 सितंबर, 2026 (आज) को भारत का सामना पाकिस्तान से है. जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया की नजर अब चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को धूल चटाने पर होगी. ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जब पिछली बार एशिया कप में दोनों टीमें आमने-सामने हुई थीं, तब भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा था.