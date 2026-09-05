महिला एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कितने बजे से मुकाबला और T20I में कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

India vs Pakistan Women Asia Cup 2026: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. क्रिकेट के मैदान पर भारत-पाकिस्तान के बीच टक्कर देखने के लिए दुनियाभर के फैंस उत्साहित हैं. महिला टी20 एशिया कप 2026 में 5 सितंबर, 2026 (आज) को भारत का सामना पाकिस्तान से है. जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया की नजर अब चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को धूल चटाने पर होगी. ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जब पिछली बार एशिया कप में दोनों टीमें आमने-सामने हुई थीं, तब भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा था.
महिला एशिया कप 2026 में भारत ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं. सफर की शुरुआत थाईलैंड के खिलाफ हुई थी. इस मैच को हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने 94 रनों से जीता. इसके बाद गुरुवार, 3 सितंबर को भारत का सामना हांगकांग चीन से हुआ. स्मृति मंधाना की ऐतिहासिक शतक के दम पर भारतीय टीम ने हांगकांग को 137 रनों से रौंद दिया. बात करें पाकिस्तान महिला टीम की तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक मुकाबला खेला है. थाईलैंड के खिलाफ हुए मैच को पाकिस्तान ने 35 रनों से जीता था.
पाकिस्तान के खिलाफ अब तक हुए टी20 मैचों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का दबदबा रहा है. सबसे छोटे फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच अभी तक 17 मुकाबले हुए हैं. 14 में टीम इंडिया ने बाजी मारी है, जबकि 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे हैं. बात करें एशिया कप की तो 2012 से लेकर 2024 तक इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने हुई हैं. 2022 में हुए मैच में पाकिस्तान को एक जीत नसीब हुई, बाकी 5 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है.
ध्यान देने वाली बात है कि महिला एशिया कप की शुरुआत 2004 में वनडे फॉर्मेट में हुई थी. हालांकि, टूर्नामेंट के पांचवें संस्करण से इसे T20 फॉर्मेट में बदल दिया गया. सात खिताबों के साथ भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है.
महिला एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये ब्लॉकबस्टर मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा. इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लीव पर होगी.
भारत और पाकिस्तान का स्क्वॉड
भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शेफाली, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव
पाकिस्तान महिला टीम: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), उम्म-ए-हानी, एमान फातिमा, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सायरा जबीन, मोमिना रियासत, इमान नसीर, वहीदा अख्तर