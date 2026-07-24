कैसे होगा भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला? एशियन गेम्स 2026 के लिए क्रिकेट शेड्यूल का हुआ ऐलान

एशियन गेम्स 2026 के लिए मेंस और विमेंस की टीमों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है. एशियन गेम्स 2026 में मेंस और विमेंस की टीमों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट जापान के आइची-नागोया में आयोजित किया जाएगा. भारत की मेंस और विमेंस टीमें सीधे क्वार्टर-फाइनल से अपना अभियान शुरू करेंगी. विमेंस टीम का टूर्नामेंट 17 से 22 सितंबर तक होगा. मेंस टीम का टूर्नामेंट 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा. एशियाई खेल 2026 के क्रिकेट शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा के बाद भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की कोई गारंटी नहीं है.
श्रेयस अय्यर और हरमनप्रीत कौर क्रमशः एशियाई खेल 2026 में भारतीय मेंस और विमेंस टीमों की कप्तानी करेंगे. भारत ने चार साल पहले दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था. जापान के आइची प्रान्त के कोरोगी एथलेटिक पार्क में होने वाले इस टूर्नामेंट में महाद्वीप की टॉप टीमें फुल इंटरनेशनल T20 स्टेटस के साथ मुकाबला करेंगी. ग्वांगझू (2010), इंचियोन (2014) और हांगझू (2023) के बाद एशियन गेम्स में क्रिकेट की यह चौथी मौजूदगी होगी. सबकी नजरें भारतीय मेंस और विमेंस टीमों पर होंगी, जो मौजूदा गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अपना खिताब बचाने की कोशिश करेंगी.
मुकाबलों की शुरुआत महिला टूर्नामेंट से होगी, जो 17 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा. आठ टीमों वाले नॉकआउट ब्रैकेट में सीधे जगह बनाने वाली मौजूदा चैंपियन भारत अपने अभियान की शुरुआत क्वार्टर-फाइनल में मेजबान देश जापान के खिलाफ करेगी. इस मुकाबले की विजेता टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश या चीन का सामना करेगी. महिला क्वार्टर-फाइनल ड्रॉ में श्रीलंका का मुकाबला मलेशिया से और पाकिस्तान का मुकाबला थाईलैंड से होगा.
इसके बाद मेंस टूर्नामेंट होगा, जो 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा. इस एरिया की पारंपरिक दिग्गज टीमों - भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश - को टॉप-सीड का दर्जा दिया गया है, जिससे वे शुरुआती राउंड से बचकर सीधे क्वार्टर-फाइनल में प्रवेश कर सकेंगी. एशियन गेम्स 2026 में नॉकआउट के लिए बची हुई चार जगहों के लिए छह टीमों के बीच शुरुआती राउंड में मुकाबला होगा. ग्रुप A में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल शामिल हैं, जबकि ग्रुप B में हांगकांग चीन, मलेशिया और ओमान शामिल हैं. हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सीडेड देशों को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ेंगी. मौजूदा ड्रॉ के कारण, कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच हाईप्रोफाइल मेंस मुकाबला टूर्नामेंट के अंतिम चरणों में ही हो सकता है, या तो एक जबरदस्त सेमीफाइनल में या गोल्ड-मेडल फाइनल मैच में.
मेंस टीम: श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रित बुमरा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी.
विमेंस टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल*, राधा यादव, नंदनी शर्मा.