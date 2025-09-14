भारत-पाकिस्तान मुकाबला फेल? फैंस ने मोहसिन नकवी को दिखाया ठेंगा, स्टेडियम में दिखा कुछ ऐसा नजारा

India vs Pakistan Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 127 रन बनाए. दोनों देशों के बीच हालिया तनाव को देखते हुए मैच की काफी चर्चा हो रही थी. माना जा रहा था कि बहुत सारे फैंस मुकाबले को देखने नहीं जाएंगे और कुछ ऐसा देखने को भी मिला.

नहीं बिके पूरे टिकट

मुकाबले की भारी लोकप्रियता के बावजूद दोनों टीमों के बीच हुए मैच के दौरान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कई सीटें खाली दिखीं. भारत और पाकिस्तान के बीच जारी राजनीतिक तनाव और मैच के बहिष्कार की अपीलों के बीच यह खाली सीटें साफ तौर पर नजर आ रही थीं. आमतौर पर भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट मिनटों में बिक जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर भी कई प्रशंसकों ने इस बात पर हैरानी जताई. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के मुखिया भी हैं. उनके कार्यकाल में भारत-पाकिस्तान का यह सबसे दर्शकों वाला मैच साबित हुआ है.

पहले जैसी बात नहीं रही

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच इस मैच के सभी टिकट नहीं बिक पाए थे. स्टेडियम की क्षमता 25,000 दर्शकों की है. अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पार से गोलीबारी भी हुई थी. रविवार को हुआ यह मैच अप्रैल और मई में हुई घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच पहला क्रिकेट मुकाबला था.

क्या आगे होगी फिर टक्कर?

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच यह तीन मैचों में से पहला मुकाबला हो सकता है. यदि दोनों टीमें ग्रुप ए से क्वालीफाई कर लेती हैं, तो वे सुपर-4 चरण में एक बार फिर आमने-सामने होंगी. इसके अलावा यदि दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, तो वे एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगी. इससे दो सप्ताह के भीतर तीन मुकाबले हो जाएंगे.