भारत-पाकिस्तान मुकाबला फेल? फैंस ने मोहसिन नकवी को दिखाया ठेंगा, स्टेडियम में दिखा कुछ ऐसा नजारा
Advertisement
trendingNow12922350
Hindi Newsक्रिकेट

भारत-पाकिस्तान मुकाबला फेल? फैंस ने मोहसिन नकवी को दिखाया ठेंगा, स्टेडियम में दिखा कुछ ऐसा नजारा

India vs Pakistan Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 127 रन बनाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत-पाकिस्तान मुकाबला फेल? फैंस ने मोहसिन नकवी को दिखाया ठेंगा, स्टेडियम में दिखा कुछ ऐसा नजारा

India vs Pakistan Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 127 रन बनाए. दोनों देशों के बीच हालिया तनाव को देखते हुए मैच की काफी चर्चा हो रही थी. माना जा रहा था कि बहुत सारे फैंस मुकाबले को देखने नहीं जाएंगे और कुछ ऐसा देखने को भी मिला.

नहीं बिके पूरे टिकट

मुकाबले की भारी लोकप्रियता के बावजूद दोनों टीमों के बीच हुए मैच के दौरान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कई सीटें खाली दिखीं. भारत और पाकिस्तान के बीच जारी राजनीतिक तनाव और मैच के बहिष्कार की अपीलों के बीच यह खाली सीटें साफ तौर पर नजर आ रही थीं. आमतौर पर भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट मिनटों में बिक जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर भी कई प्रशंसकों ने इस बात पर हैरानी जताई. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के मुखिया भी हैं. उनके कार्यकाल में भारत-पाकिस्तान का यह सबसे दर्शकों वाला मैच साबित हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या की धार...पाकिस्तान के बड़बोले क्रिकेटर ने टेके घुटने, 'डबल डक' से मुंह छिपाने को मजबूर

पहले जैसी बात नहीं रही

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच इस मैच के सभी टिकट नहीं बिक पाए थे. स्टेडियम की क्षमता 25,000 दर्शकों की है. अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पार से गोलीबारी भी हुई थी. रविवार को हुआ यह मैच अप्रैल और मई में हुई घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच पहला क्रिकेट मुकाबला था.

 

 

 

ये भी पढ़ें: ​पाकिस्तान के खिलाफ भी 'नंबर-1' बॉलर बाहर, लगातार दूसरे मैच में टूटा दिल! प्लेइंग-11 में नो एंट्री

क्या आगे होगी फिर टक्कर?

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच यह तीन मैचों में से पहला मुकाबला हो सकता है. यदि दोनों टीमें ग्रुप ए से क्वालीफाई कर लेती हैं, तो वे सुपर-4 चरण में एक बार फिर आमने-सामने होंगी. इसके अलावा यदि दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, तो वे एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगी. इससे दो सप्ताह के भीतर तीन मुकाबले हो जाएंगे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanAsia CupAsia Cup 2025

Trending news

ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
;