Advertisement
trendingNow12962011
Hindi Newsक्रिकेट

IND-PAK की टीमों के बीच चल रहा हाई-फाइव, एशिया कप में हैंडशेक का पिटा ढोल, क्या होगा एक्शन?

एशिया कप 2025 में हैंडशेक की भरपूर कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी. एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया. इसके बाद महिला वर्ल्ड कप में भी यही सिलसिला जारी था. लेकिन एक भारत-पाकिस्तान मैच में प्लेयर्स हाथ मिलाने के साथ एक-दूसरे को हाई-फाईव देते नजर आए.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 15, 2025, 12:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK
IND vs PAK

एशिया कप 2025 में हैंडशेक की भरपूर कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी. एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया. इसके बाद महिला वर्ल्ड कप में भी यही सिलसिला जारी था. लेकिन एक भारत-पाकिस्तान मैच में प्लेयर्स हाथ मिलाने के साथ एक-दूसरे को हाई-फाईव देते नजर आए. अब ये मुद्दा धीरे-धीरे तूल पकड़ता नजर आ रहा है. यह सुल्तान जोहोर कप में देखने को मिला था जब भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और हाई-फाइव किया.

फोटोज वायरल
 
मलेशिया के जोहोर बाहरू में सुल्तान जोहोर कप में बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान हॉकी मैच की शुरुआत मंगलवार को कुछ खास देखने को मिली. दोनों देशों के राष्ट्रगान बजने के बाद, भारतीय खिलाड़ियों ने जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ हाई-फाइव किया. इसकी फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं. सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है. 

मैच के बाद भी यही हाल

Add Zee News as a Preferred Source

शुरुआत खास होने के बाद मैच के बाद भी यही हाल दिखा. मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाते भी देखे गए. यह घटना एशिया कप में दोनों देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा मैदान पर किसी भी तरह की विनम्रता दिखाने से इनकार करने के कुछ हफ्ते बाद हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की थी.

ये भी पढ़ें.. जडेजा, जगदीशन, सुदर्शन और कौन.. गंभीर ने दे दिया अल्टीमेटम, नहीं मानी बात तो होगा पत्ता साफ!

क्या बोले थे सूर्यकुमार यादव?

भारत की एशिया कप जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि क्या भविष्य के मुकाबलों में भी पाकिस्तान के साथ हाथ न मिलाने की नीति जारी रहेगी. उनका जवाब सटीक था. उन्होंने कहा था कि 'मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा. दिल्ली अभी बहुत दूर है. मुझे नहीं पता कि अगले मैच में पाकिस्तान के साथ क्या होगा. वैसे भी, हम केवल बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ही खेलते हैं, लेकिन उस समय जो भी होगा, हम देखेंगे. फिलहाल, यही वह पल है जिसका हम आनंद लेना चाहते हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां