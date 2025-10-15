IND-PAK की टीमों के बीच चल रहा हाई-फाइव, एशिया कप में हैंडशेक का पिटा ढोल, क्या होगा एक्शन?

एशिया कप 2025 में हैंडशेक की भरपूर कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी. एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया. इसके बाद महिला वर्ल्ड कप में भी यही सिलसिला जारी था. लेकिन एक भारत-पाकिस्तान मैच में प्लेयर्स हाथ मिलाने के साथ एक-दूसरे को हाई-फाईव देते नजर आए. अब ये मुद्दा धीरे-धीरे तूल पकड़ता नजर आ रहा है. यह सुल्तान जोहोर कप में देखने को मिला था जब भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और हाई-फाइव किया.

फोटोज वायरल



मलेशिया के जोहोर बाहरू में सुल्तान जोहोर कप में बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान हॉकी मैच की शुरुआत मंगलवार को कुछ खास देखने को मिली. दोनों देशों के राष्ट्रगान बजने के बाद, भारतीय खिलाड़ियों ने जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ हाई-फाइव किया. इसकी फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं. सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है.

मैच के बाद भी यही हाल

Add Zee News as a Preferred Source

शुरुआत खास होने के बाद मैच के बाद भी यही हाल दिखा. मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाते भी देखे गए. यह घटना एशिया कप में दोनों देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा मैदान पर किसी भी तरह की विनम्रता दिखाने से इनकार करने के कुछ हफ्ते बाद हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की थी.

ये भी पढ़ें.. जडेजा, जगदीशन, सुदर्शन और कौन.. गंभीर ने दे दिया अल्टीमेटम, नहीं मानी बात तो होगा पत्ता साफ!

क्या बोले थे सूर्यकुमार यादव?

भारत की एशिया कप जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि क्या भविष्य के मुकाबलों में भी पाकिस्तान के साथ हाथ न मिलाने की नीति जारी रहेगी. उनका जवाब सटीक था. उन्होंने कहा था कि 'मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा. दिल्ली अभी बहुत दूर है. मुझे नहीं पता कि अगले मैच में पाकिस्तान के साथ क्या होगा. वैसे भी, हम केवल बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ही खेलते हैं, लेकिन उस समय जो भी होगा, हम देखेंगे. फिलहाल, यही वह पल है जिसका हम आनंद लेना चाहते हैं.'