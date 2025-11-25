T20 World Cup 2026: भारत नहीं आएगा पाकिस्तान, तो कहां खेला जाएगा महामुकाबला? देखें टीम इंडिया के सभी मैचों का शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बिगुल बज चुका है. मंगलवार (आज) को आईसीसी ने मेगा इवेंट के लिए तारीख, वेन्यू और शेड्यूल की घोषणा कर दी. दुनियाभर के क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की खबर ये है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में शामिल किया गया है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम एक बार फिर पाकिस्तान को रौंदने के लिए मैदान पर उतरेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत के हाथ में है, लेकिन पाकिस्तान की टीम मेगा टूर्नामेंट में भारत नहीं आएगी. जी हां, दोनों देशों के बीच मौजूदा रिश्ते को देखते हुए पहले ही ये फैसला हो चुका था कि ना टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा करेगी और ना पाकिस्तान की टीम भारत आएगी. अब सवाल ये है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाक का मुकाबला कहां खेला जाएगा? आइए जानते हैं.

15 फरवरी को कोलंबो में भारत-पाक मुकाबला

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाक के बीच महामुकाबला श्रीलंका में होगा. 15 फरवरी को आर प्रेमदास स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होगी.

कब है भारत के मुकाबले?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया अपने सफर की शुरुआत 7 फरवरी को USA के खिलाफ मैच से करेगी. ये मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा. इसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से टक्कर होगी. 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा. टीम इंडिया अपने ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड, नामीबिया

ग्रुप बी: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ज़िम्बाब्वे, ओमान

ग्रुप सी: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली

ग्रुप डी: न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफ़ग़ानिस्तान, कनाडा, यूएई

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वेन्यू

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी मुकाबले भारत और श्रीलंका में आयोजित किए जाएंगे. मेगा इवेंट के लिए 8 मैदानों को चुना गया है. भारत में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम, चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं श्रीलंका के भी 3 मैदानों पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच खेले जाएंगे.