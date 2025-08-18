'भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होगा दावा है...', एशिया कप से पहले हो गई ये बड़ी भविष्यवाणी
India vs Pakistan: 'भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होगा'... एशिया कप 2025 से पहले अचानक ही ये बड़ी भविष्यवाणी हो गई है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. इसी बीच भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया है कि एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत बनाम पाकिस्तान मैच होगा ही नहीं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने यह बड़ी भविष्यवाणी की है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 18, 2025, 09:19 AM IST
Asia Cup 2025: 'भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होगा'... एशिया कप 2025 से पहले अचानक ही ये बड़ी भविष्यवाणी हो गई है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. इसी बीच भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया है कि एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत बनाम पाकिस्तान मैच होगा ही नहीं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने यह बड़ी भविष्यवाणी की है.

दुनिया भर के क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले इस हाईवोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन केदार जाधव का मानना है कि यह मैच होगा ही नहीं. इस मामले पर बात करते हुए भारत के पूर्व ऑलराउंडर केदार जाधव ने कहा, 'मुझे लगता है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए. जहां तक भारत का सवाल है, मुझे लगता है कि भारत जहां भी खेलेगा, वह हमेशा जीतेगा, लेकिन यह मैच बिल्कुल नहीं खेला जाना चाहिए, और वे नहीं खेलेंगे. मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं... ऑपरेशन सिंदूर हिट है, यह सफल है...'

'अफरीदी ने कुत्ते का मांस खाया है, इसलिए भौंक रहा..', इरफान पठान और PAK क्रिकेटर की लड़ाई पर हुआ बड़ा खुलासा

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मैच

भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद, दोनों टीमें सुपर-4 में एक-दूसरे से भिड़ सकती हैं और 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में (क्वालीफाई करने की सूरत में) भी एक-दूसरे के आमने-सामने हो सकती हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान… टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में कौन किस पर भारी? हैरान कर देंगे ये रिकॉर्ड्स

खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता

इससे पहले भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर नाराजगी जताई थी. हरभजन सिंह ने कहा था कि देशहित में इस मैच का बहिष्कार किया जा सकता है. हरभजन सिंह ने कहा, 'मेरे लिए जो सैनिक सीमा पर खड़ा है, जिसका परिवार अक्सर उससे मिल नहीं पाता, जो कभी-कभी अपनी जान दे देता है और कभी घर नहीं लौटता, उसका बलिदान हम सबके लिए बहुत बड़ा है. उसके मुकाबले यह (मैच का बहिष्कार) बहुत छोटी बात है. क्या हम पाकिस्तान से एक भी क्रिकेट मैच खेलना नहीं छोड़ सकते. यह बहुत छोटी सी बात है. हमारी सरकार का भी यही रुख है कि खून और पानी एक साथ नहीं रह सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई हो रही हो, दोनों देशों के बीच तनाव हो और हम क्रिकेट खेलने जाएं. जब तक ये बड़े मुद्दे सुलझ नहीं जाते, क्रिकेट बहुत छोटी बात है. देश हमेशा पहले आता है.'

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

;