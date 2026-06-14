India vs Pakistan Women's T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम रविवार (14 जून) को बर्मिंघम के एजबेस्टन में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एक रोमांचक ग्रुप 1 मुकाबले के साथ अपने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगी. पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर अपने लंबे आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने के बाद भारत अब उस लय को टी20 वर्ल्ड कप में भी बरकरार रखना चाहेगा. टीम का लक्ष्य हाल के वर्षों में 20 ओवर के इस बड़े टूर्नामेंट में मिली असफलताओं के सिलसिले को अंततः पार करना है,
'विमेन इन ब्लू' ने महिला टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए पांच बार क्वालीफाई किया है और एक बार फाइनल तक भी पहुंची हैं, लेकिन अभी भी इस खिताब को जीतने का इंतजार है. भारतीय टी20 कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी उप-कप्तान स्मृति मंधाना टूर्नामेंट के इस आगामी संस्करण में खिताबी जीत दर्ज करने की उम्मीद कर रही हैं.
The #WomenInBlue are all smiles and en route for the #T20WorldCup opener #TeamIndia pic.twitter.com/ubtz73sqGb
— BCCI Women (@BCCIWomen) June 11, 2026
दुनिया की तीसरे नंबर की टीम भारत की मौजूदा फॉर्म थोड़ी अस्थिर रही है. उसे दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा टूर्नामेंट से पहले खेले गए दो वार्म-अप मैचों में भी भारतीय टीम केवल एक जीत हासिल कर पाई है.
भारतीय महिला क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खुद पर भरोसा रखेगी, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उनका पलड़ा अपने प्रतिद्वंद्वी पर भारी रहा है. दूसरी ओर, दुनिया की 8वें नंबर की टीम पाकिस्तान भी इस साल टी20 फॉर्मेट में संघर्ष करती नजर आई है और उसने अपने पिछले पांच मैचों में से केवल एक में जीत दर्ज की है. भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद दबदबे वाला है. दोनों टीमों के बीच हुए 16 टी20 मैचों में से भारत ने 13 जीते हैं, जबकि पाकिस्तान केवल 3 मैच ही जीत सका है.
One Team. One Heartbeat
The #WomenInBlue are World Cup Ready! #TeamIndia | #T20WorldCup pic.twitter.com/Kb20rzDb8V
— BCCI Women (@BCCIWomen) June 13, 2026
पाकिस्तान को मिली उन तीन जीत में से दो टी20 वर्ल्ड कप के दौरान आई हैं. इस बीच, भारत ने 20 ओवर के इस बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को छह बार मात दी है. भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला न केवल प्रतिद्वंद्विता के लिहाज से अहम है, बल्कि टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है.
भारत बनाम पाकिस्तान का यह मैच लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट पर देखने के लिए उपलब्ध होगा. भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा.
From the President’s Desk
Dear Members of the Indian Women’s Cricket Team,
As you continue to represent our nation with pride, passion, and determination, I extend my heartfelt best wishes to each one of you. Your dedication, resilience, and commitment to excellence have… pic.twitter.com/DBBWJRGkUE
— MithunManhas5 (@MithunManhas) June 13, 2026
भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह मैच 'जियोहॉटस्टार' प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होगा. भारत में इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स 2 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 3 और स्टार स्पोर्ट्स 3 एचडी टीवी चैनलों पर किया जाएगा.
भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमाह रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा.
पाकिस्तान: गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), सायरा जबीन, आयशा जफर, इरम जावेद, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, नतालिया परवेज, इमान फातिमा, डायना बेग, नशरा संधू, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, तुबा हसन, तस्मिया रुबाब.