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IND W vs PAK W: वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, कितने बजे और कहां देख पाएंगे लाइव मैच?

India vs Pakistan: भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगी. बर्मिंघम के एजबेस्टन में होने वाले इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग, समय और हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 14, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:21 AM IST
IND W vs PAK W: वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, कितने बजे और कहां देख पाएंगे लाइव मैच?
Image Credit: भारत बनाम पाकिस्तान महिला टी20 वर्ल्ड कप.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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