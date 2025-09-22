PAK vs SL: 'DO or DIE'... श्रीलंका का बजेगा डंका या फिर पाकिस्तान का कटेगा पत्ता, चला ये नंबर गेम तो फिर होगा India vs Pakistan मैच
Advertisement
trendingNow12932965
Hindi Newsक्रिकेट

PAK vs SL: 'DO or DIE'... श्रीलंका का बजेगा डंका या फिर पाकिस्तान का कटेगा पत्ता, चला ये नंबर गेम तो फिर होगा India vs Pakistan मैच

PAK vs SL: भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 में एक और बड़ा रोमांच देखने को मिल सकता है. दो बार टीम इंडिया से पाकिस्तान की धुलाई हो चुकी है लेकिन फैंस का मन नहीं भरा है. अब सुपर-4 के तीसरे मैच में यदि ऐसा नंबर गेम चलता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर महाजंग देखने को मिल सकती है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs Pakistan
India vs Pakistan

PAK vs SL: भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 में एक और बड़ा रोमांच देखने को मिल सकता है. दो बार टीम इंडिया से पाकिस्तान की धुलाई हो चुकी है लेकिन फैंस का मन नहीं भरा है. अब सुपर-4 के तीसरे मैच में यदि ऐसा नंबर गेम चलता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर महाजंग देखने को मिल सकती है. सुपर-4 के तीसरे मैच में श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें डू और डाई मैच में एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरेंगी. 
 
थमा श्रीलंका की जीत का रथ

एशिया कप 2025 के लीग स्टेज मुकाबलों में श्रीलंका की टीम अपने ग्रुप की सरताज साबित हुई थी. टीम ने जीत की हैट्रिक लगाई थी. लेकिन सुपर-4 का पहला मुकाबला खेलने उतरी तो बदले में धधक रही बांग्लादेश की टीम रोड़ा बन गई. बांग्लादेश ने श्रीलंका पर रोमांचक जीत दर्ज की. वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने टीम इंडिया दीवार बनकर अड़ी नजर आई. दोनों बार पाकिस्तान को भारतीय टीम ने धोया. लेकिन अब इन दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी है. 

जो जीता वही सिकंदर

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम के बीच मुकाबले में जो भी टीम जीत दर्ज करती है उसके लिए फाइनल की राह आसान हो सकती है. अगर पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में जीत जाती है तो टीम का आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ होगा. अगर दोनों मैच पाकिस्तान जीतती है तो टीम इंडिया से एक बार फिर फाइनल में भिड़ंत हो सकती है. लेकिन ये नंबर गेम पाकिस्तान के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा ही होगा. 

ये भी पढे़ं.. टीम इंडिया से बाहर होगा 5 हजार से ज्यादा रन ठोकने वाला बल्लेबाज, 24 साल के विकेटकीपर की चमकेगी किस्मत

कैसा है श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड? 

पाकिस्‍तान और श्रीलंका के बीच 2007 से अब तक 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. पाकिस्तान ने 13 बार बाजी मारी है 10 बार श्रीलंका की टीम ने जीत दर्ज की. एशिया कप 2025 में दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका की टीम इस बार पाकिस्तान को मात देने में कामयाब हो पाती है या नहीं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
;