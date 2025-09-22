PAK vs SL: 'DO or DIE'... श्रीलंका का बजेगा डंका या फिर पाकिस्तान का कटेगा पत्ता, चला ये नंबर गेम तो फिर होगा India vs Pakistan मैच

PAK vs SL: भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद एशिया कप 2025 में एक और बड़ा रोमांच देखने को मिल सकता है. दो बार टीम इंडिया से पाकिस्तान की धुलाई हो चुकी है लेकिन फैंस का मन नहीं भरा है. अब सुपर-4 के तीसरे मैच में यदि ऐसा नंबर गेम चलता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर महाजंग देखने को मिल सकती है. सुपर-4 के तीसरे मैच में श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें डू और डाई मैच में एक-दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरेंगी.



थमा श्रीलंका की जीत का रथ

एशिया कप 2025 के लीग स्टेज मुकाबलों में श्रीलंका की टीम अपने ग्रुप की सरताज साबित हुई थी. टीम ने जीत की हैट्रिक लगाई थी. लेकिन सुपर-4 का पहला मुकाबला खेलने उतरी तो बदले में धधक रही बांग्लादेश की टीम रोड़ा बन गई. बांग्लादेश ने श्रीलंका पर रोमांचक जीत दर्ज की. वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने टीम इंडिया दीवार बनकर अड़ी नजर आई. दोनों बार पाकिस्तान को भारतीय टीम ने धोया. लेकिन अब इन दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति बन चुकी है.

जो जीता वही सिकंदर

श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम के बीच मुकाबले में जो भी टीम जीत दर्ज करती है उसके लिए फाइनल की राह आसान हो सकती है. अगर पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में जीत जाती है तो टीम का आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ होगा. अगर दोनों मैच पाकिस्तान जीतती है तो टीम इंडिया से एक बार फिर फाइनल में भिड़ंत हो सकती है. लेकिन ये नंबर गेम पाकिस्तान के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा ही होगा.

कैसा है श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड?

पाकिस्‍तान और श्रीलंका के बीच 2007 से अब तक 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. पाकिस्तान ने 13 बार बाजी मारी है 10 बार श्रीलंका की टीम ने जीत दर्ज की. एशिया कप 2025 में दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका की टीम इस बार पाकिस्तान को मात देने में कामयाब हो पाती है या नहीं.