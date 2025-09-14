पाकिस्तान के खिलाफ भी 'नंबर-1' बॉलर बाहर, लगातार दूसरे मैच में टूटा दिल! प्लेइंग-11 में नो एंट्री

India vs Pakistan Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच में भी भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका नहीं मिला. रविवार (14 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ओमान के खिलाफ पिछले मैच में जीत हासिल करने वाल टीम में सलमान ने कोई बदलाव नहीं किया. कुछ ऐसा ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी किया.

अर्शदीप को 100 विकेट के लिए करना होगा इंतजार

सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान बताया कि वह बिना किसी बदलाव के मैच में उतरे हैं. बता दें कि 10 सितंबर को खेले गए पिछले मुकाबले में भारत ने यूएई को बुरी तरीके से हराकर 2 अंक हासिल किए थे. अब उनकी नजर एक बार फिर से 2 अंक खाते में जोड़ने पर है. इस मैच में भी अर्शदीप सिंह के बगैर टीम इंडिया उतरी है. वह इस फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 99 विकेट झटके हैं. अर्शदीप को 100 विकेट पूरे करने के लिए काफी इंतजार करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय कप्तान ने क्या कहा?

सूर्यकुमार यादव ने कहा, ''हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, इससे खुश हैं. हमने सिर्फ एक पिच दूर खेला था, विकेट अच्छा था और रात में बल्लेबाजी के लिए बेहतर था. यहां नमी है, इसलिए ओस पड़ने की उम्मीद है. हम उसी टीम के साथ उतर रहे हैं.''

ये भी पढ़ें: 8419 रन और 6 शतक...पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उतरेंगे 2 महान खिलाड़ी, थम गया 12 मैचों का सिलसिला

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.