पाकिस्तान के खिलाफ भी 'नंबर-1' बॉलर बाहर, लगातार दूसरे मैच में टूटा दिल! प्लेइंग-11 में नो एंट्री
Advertisement
trendingNow12922175
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान के खिलाफ भी 'नंबर-1' बॉलर बाहर, लगातार दूसरे मैच में टूटा दिल! प्लेइंग-11 में नो एंट्री

India vs Pakistan Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच में भी भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका नहीं मिला. रविवार (14 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान के खिलाफ भी 'नंबर-1' बॉलर बाहर, लगातार दूसरे मैच में टूटा दिल! प्लेइंग-11 में नो एंट्री

India vs Pakistan Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के मैच में भी भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका नहीं मिला. रविवार (14 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ओमान के खिलाफ पिछले मैच में जीत हासिल करने वाल टीम में सलमान ने कोई बदलाव नहीं किया. कुछ ऐसा ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी किया.

अर्शदीप को 100 विकेट के लिए करना होगा इंतजार

सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान बताया कि वह बिना किसी बदलाव के मैच में उतरे हैं. बता दें कि 10 सितंबर को खेले गए पिछले मुकाबले में भारत ने यूएई को बुरी तरीके से हराकर 2 अंक हासिल किए थे. अब उनकी नजर एक बार फिर से 2 अंक खाते में जोड़ने पर है. इस मैच में भी अर्शदीप सिंह के बगैर टीम इंडिया उतरी है. वह इस फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 99 विकेट झटके हैं. अर्शदीप को 100 विकेट पूरे करने के लिए काफी इंतजार करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय कप्तान ने क्या कहा?

सूर्यकुमार यादव ने कहा, ''हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, इससे खुश हैं. हमने सिर्फ एक पिच दूर खेला था, विकेट अच्छा था और रात में बल्लेबाजी के लिए बेहतर था. यहां नमी है, इसलिए ओस पड़ने की उम्मीद है. हम उसी टीम के साथ उतर रहे हैं.''

ये भी पढ़ें: 8419 रन और 6 शतक...पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उतरेंगे 2 महान खिलाड़ी, थम गया 12 मैचों का सिलसिला

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs PakistanAsia Cup 2025

Trending news

PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
;