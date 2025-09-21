100 विकेट लेने वाला बॉलर टीम इंडिया से OUT! एक साथ 2 सुपरस्टार की वापसी...पाकिस्तान ने इन खिलाड़ियों को निकाला
India vs Pakistan Playing 11 Asia Cup 2025 Super 4 Match: एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में टीम इंडिया ने जीत की जबरदस्त तैयार कर ली. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार (21 सितंबर) को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया.

Sep 21, 2025, 07:56 PM IST
India vs Pakistan Playing 11 Asia Cup 2025 Super 4 Match: एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में टीम इंडिया ने जीत की जबरदस्त तैयार कर ली. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार (21 सितंबर) को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टीम इंडिया इस बार रन चेज करेगी. पिछली बार भी जब ग्रुप राउंड में दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था तब भारत ने बाद में ही बल्लेबाजी की थी और मुकाबले को आसानी से जीत लिया था.

भारतीय टीम में 2 बदलाव

भारतीय टीम प्रबंधन ने इस मैच में दो बड़े बदलाव किए. टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बाहर किया गया. उनके साथ-साथ हर्षित राणा का भी पत्ता कट गया. दोनों फास्ट बॉलर को बाहर करके सूर्यकुमार ने एक तेज और एक स्पिन गेंदबाज को टीम में लाया है. भारतीय प्लेइंग-11 में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है. दोनों को ओमान के खिलाफ मैच में आराम दिया गया था.

पाकिस्तान ने 2 खिलाड़ियों को निकाला

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी दो बड़े बदलाव किए. उसने हसन नवाज और खुशदिल शाह को बाहर कर दिया. हुसैन नवाज तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस एशिया कप में उन्हें निचले क्रम में उतारा गया और वह फेल हो गए. इस कारण उन्हें टीम से ही निकाल दिया गया. खुशदिल शाह को यूएई के खिलाफ मौका मिला था, लेकिन अब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. भारत के खिलाफ पिछले मैच में बुरी तरह फेल होने वाले फहीम अशरफ को मौका दिया है. उनके अलावा हुसैन तलत को मौका दिया गया.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान : सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

