India vs Pakistan Playing XI: पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया में कितने बदलाव? प्लेइंग-11 में आए 2 खूंखार खिलाड़ी

India vs Pakistan Playing XI, T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है. उन्होंने लगातार पाकिस्तान के मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन को परेशान किया है. 2025 में उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच खेले, जिसमें उन्होंने आठ विकेट लिए. फाइनल में चार विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई थी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 15, 2026, 06:43 PM IST
India vs Pakistan Playing XI, T20 World Cup 2026:  टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच रविवार (15 फरवरी) को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीत लिया है. उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इस तरह टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी. भारतीय प्लेइंग-11 में दो बदलाव हुए हैं. अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव की वापसी हुई है. संजू सैमसन और अर्शदीप सिंह प्लेइंग-11 से बाहर हो गए.

पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप का जोरदार रिकॉर्ड

पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है. उन्होंने लगातार पाकिस्तान के मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन को परेशान किया है. 2025 में उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच खेले, जिसमें उन्होंने आठ विकेट लिए. फाइनल में चार विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई थी.  उनका औसत 9.87 और इकॉनमी रेट 6.58 था. लंबे बैटिंग लाइन-अप के साथ भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मिडिल-ऑर्डर को तोड़ने के लिए कुलदीप पर भरोसा जताया है.

ये भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच के लाइव अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें

सूर्या ने किया था कन्फर्म

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शनिवार को कन्फर्म किया था कि ओपनर अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे.  कप्तान के कन्फर्म करने के तुरंत बाद अभिषेक ने पैड पहने और प्रैक्टिस स्ट्रिप पर लंबा नेट सेशन किया. वह दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ नहीं खेल पाए थे.

ये भी पढ़ें: IND vs PAK: सूर्या ने सलमान के अरमानों पर फिर फेरा पानी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी टीम इंडिया

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत : अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेट कीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक.

India vs PakistanT20 World Cup 2026

