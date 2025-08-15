भारत बनाम पाकिस्तान… टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में कौन किस पर भारी? हैरान कर देंगे ये रिकॉर्ड्स
एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा. इससे पहले साल 2016 और साल 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ था. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. भारत और पाकिस्तान की टीमें जिस भी टूर्नामेंट में खेलें और दुनिया के किसी भी वेन्यू पर मैच हो, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर रहती है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 15, 2025, 01:37 PM IST
एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद, दोनों टीमें सुपर-4 में एक-दूसरे से भिड़ सकती हैं और 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में (क्वालीफाई करने की सूरत में) भी एक-दूसरे के आमने-सामने हो सकती हैं.

एशिया कप का टी20 फॉर्मेट कब-कब खेला गया?

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. टी20 फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट तीसरी बार खेला जाएगा. इससे पहले साल 2016 और साल 2022 में टी20 फॉर्मेट में एशिया कप का आयोजन हुआ था. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. भारत और पाकिस्तान की टीमें जिस भी टूर्नामेंट में खेलें और दुनिया के किसी भी वेन्यू पर मैच हो, इस पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर रहती है. लंबे समय से भारतीय टीम का पाकिस्तान पर वनडे और टी20 फॉर्मेट में दबदबा रहा है. टी20 फॉर्मेट में अब तक हुए एशिया कप में भी ऐसी ही स्थिति रही है.

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजेता रहा था. वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में भारतीय टीम विजेता रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीता है. एशिया कप का फॉर्मेट इस टूर्नामेंट के बाद होने वाले ICC वर्ल्ड कप के आधार पर तय किया जाता है.

भारतीय टीम 8 बार एशिया कप का विजेता रहा

2026 में टी20 वर्ल्ड कप होना है. इसलिए एशिया कप 2025 का फॉर्मेट टी20 रखा गया है. 2023 में भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेला गया था. इस वजह से वर्ल्ड कप से ठीक पहले हुआ एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया था. भारत ने 2016 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप जीता था. 2022 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित एशिया कप श्रीलंका ने जीता था. ओवरऑल भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है. 1984 से 2023 तक वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल 16 संस्करण खेले गए हैं. भारतीय टीम सर्वाधिक 8 बार विजेता रही है.

