10 दिन बाद IND vs PAK की 'महाजंग'... स्मृति मंधाना ने बेबाकी से खोला सच, कहा- एक ही मैच को..

India vs Pakistan: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 12 जून से हो रहा है. वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के बाद भारतीय महिला टीम एक बार फिर जीत की गूंज दुनियाभर में फैलाने के प्लान में है. लेकिन चैंपियन बनने से ज्यादा चर्चे भारत-पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच के हैं. इस मुद्दे पर स्मृति मंधाना ने ईमानदारी से जवाब दिया. पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है. एशिया कप से लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक, मुकाबलों में इसका असर देखने को मिला है. अब एक बार फिर दोनों टीमें आमने-सामने आने को तैयार हैं.

कब होगा महामुकाबला?

12 जून से महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होगा, लेकिन भारत और पाकिसतान के बीच 'महाजंग' 14 जून को होगी. भारत-पाकिस्तान मैचों को लेकर स्मृति मंधाना ने एक बड़ा बयान दिया है. मंधाना ने अपना नजरिया पेश करते हुए कहा, कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस मैच का बेसब्री से इंतजार होता है, सिर्फ उसी मैच को इतना हाइप नहीं मिलना चाहिए बल्कि पूरे टूर्नामेंट को ही उतना ही हाइप और अटेंशन मिलना चाहिए.

क्या बोली स्मृति मंधाना?

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंधाना ने कहा, "हमने 2022 बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत-पाकिस्तान का मैच खेला था और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था. सिर्फ भारत-पाकिस्तान ही नहीं, मुझे लगता है कि हमें पूरे T20 World Cup को ही हाइप देना चाहिए. हमें सिर्फ़ एक मैच को ही इतना हाइप देने की जरूरत नहीं है. इसे पहले से ही काफी हाइप मिला हुआ है. मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सारे लोग आकर हमारा हौसला बढ़ाएंगे. उम्मीद है कि हम उनके लिए एक शानदार खेल दिखा पाएंगे."

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कैसा है IND vs PAK का रिकॉर्ड

अब सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 मुकाबलों का रिकॉर्ड कैसा है. दोनों टीमें अभी तक टी20I में 16 बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारत ने 13 बार और पाकिस्तान को महज तीन बार जीत मिली है. 2 साल पहले टी20 में पिछली बार दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी थीं जहां भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंद डाला था.