ग्लैमर में 'जन्नत की हूर' को भी फेल कर देंगी PAK क्रिकेटर्स की ये बीवियां! खूबसूरती के करोड़ों दीवाने
Pakistan Cricketers: पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अपने धुआंधार खेल से जितना चर्चा में रहते हैं, उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरें बटोरते हैं. पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स की पत्नी काफी खूबसूरत हैं. पाकिस्तान के खिलाड़ियों की पत्नियां किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 21, 2025, 09:16 AM IST
Trending Photos

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप 2025 का Super Fours मुकाबला आज यानी रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दो चिर प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच यह महामुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अपने धुआंधार खेल से जितना चर्चा में रहते हैं, उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरें बटोरते हैं. पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स की पत्नी काफी खूबसूरत हैं. पाकिस्तान के खिलाड़ियों की पत्नियां किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है. आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कुछ खूबसूरत पत्नियां.

1. मिस्बाह उल हक और उजमा खान 

मिस्बाह उल हक (Misbah ul Haq) ने 2004 में उजमा खान (Uzma Khan) से शादी की थी. मिस्बाह इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. उनके बेटे का नाम फैजान है. मिस्बाह की गिनती पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों में होती है.

2. हसन अली और शामिया आरजू

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali) ने पिछले साल यानि साल 2019 में ही भारत की शामिया आरजू (Shamia Arzoo) से शादी की है. शामिया का परिवार हरियाणा के नूह जिले के गांव चंदेनी में रहता है. मगर शामिया काफी सालों से दुबई में फ्लाइट इंजीनियर की जॉब कर रहीं थीं. शामिया और हसन अली ने शादी भी दुबई में ही की थी. दोनों में पहले काफी गहरी दोस्ती हुई उसके बाद दोस्ती रिश्ते में बदल गई. 

3. शोएब मलिक और सना जावेद

पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने जनवरी 2024 में सना जावेद के साथ निकाह किया था. शोएब मलिक और सना जावेद लंबे वक्त से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे.  शोएब मलिक का ये तीसरा निकाह है. शोएब मलिक ने साल 2010 में सानिया मिर्जा से शादी करने के बाद आयशा सिद्दीकी को तलाक दे दिया था. साल 2010 में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने हैदराबाद में निकाह किया था. साल 2018 में सानिया मिर्जा और शोएब मलिक माता-पिता बने. 30 अक्टूबर 2018 को सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बेटे इजहान मिर्जा मलिक का जन्म हुआ था. सना जावेद ने शोएब मलिक से दूसरा निकाह किया है. सना जावेद की पहली शादी 3 साल में ही टूट गई थी. सना जावेद ने साल 2020 में पाकिस्तानी सिंगर उमैर जसवाल से शादी की थी, लेकिन फिर साल 2023 में दोनों का तलाक हो गया. 

4. वहाब रियाज और जैनब 

पाकिस्तानी क्रिकेटर वहाब रियाज (Wahab Riaz) ने 2013 में जैनब (Zainab) से शादी की थी. वहाब पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज रहे हैं. उनकी गेंदों को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था.

5. अहमद शहजाद और सना मुराद

पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद (Ahmed Shehzad) ने 19 सितंबर, 2015 को अपनी बचपन की दोस्त सना मुराद (Sana Ahmad) से शादी की. दोनों बेहद फेमस कपल हैं. सना की खूबसूरती भी गजब की हैं. दोनों का एक बेटा अली अहमद हैं.

