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Hindi Newsक्रिकेटIND vs PAK: 6 गेंद और 16 रन....PAK की इज्जत नीलाम कराने वाला स्पिनर, कोहली के चमत्कार से रोया था पड़ोसी मुल्क!

IND vs PAK: 6 गेंद और 16 रन....PAK की इज्जत नीलाम कराने वाला स्पिनर, कोहली के 'चमत्कार' से रोया था पड़ोसी मुल्क!

Mohammad Nawaz Last Over vs India: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर मोहम्मद नवाज आज 32वां जन्मदिन मना रहे हैं. ये वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2022 के टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की इज्जत नीलाम कराई थी. भारत के खिलाफ हुए रोमांचक मुकाबले में जब पाक जीत रहा था, तो आखिरी ओवर में नवाज ने बेड़ा गर्क कर दिया था.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 21, 2026, 10:22 AM IST
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फोटो क्रेडिट (X/PCB)
फोटो क्रेडिट (X/PCB)

Mohammad Nawaz Last Over vs India: क्रिकेट की पिच पर जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें उतरती हैं, तो मुकाबला रोमांचक होता है. इन दोनों टीमों के बीच ऐसे कई मैच हो चुके हैं, जब फैंस की सांसें थम गईं. यहां हम बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबले की. मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए उस रोमांचक मुकाबले में मोहम्मद नवाज रातों-रात विलेन बन गए थे. आखिरी ओवर में 16 रन लुटाकर उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत उतरवा दी थी. जिस मुकाबले में जीत पाकिस्तान की मुट्ठी में थी, उसमें नवाज ने पड़ोसी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था.

विराट कोहली के चमत्कार के चलते पाक जीता हुआ मैच हार गया था और पाकिस्तान फैंस को रुला दिया था. यही वही मैच था जो मोहम्मद नवाज के करियर पर एक दाग की तरह है. यहां हम नवाज की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वो आज यानी 21 मार्च को अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं. नवाज के बर्थडे पर हम जानेंगे कि आखिर कैसे जीत मुट्ठी में होने के बावजूद उनकी वजह से पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे.

आखिर कैसे रोमांचक था मैच?

बात 2022 के टी20 विश्व कप की है. तारीख थी 23 अक्टूबर. सुपर 12 के ग्रुप 2 के तहत यह मैच मेलबर्न के मैदान पर खेला गया, जिसका हर एक ओवर रोमांच से भरा था. पाकिस्तान 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 159 रन बना पाया था. यहां से लगा कि टीम इंडिया आसानी से जीत सकती है, लेकिन पाक ने गेंद से कमाल किया. टीम इंडिया के दोनों ओपनर केएल राहुल और रोहित शर्मा 4-4 रन बनाकर चलते बने. फिर सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल भी आउट हो गए. टीम इंडिया ने 41 रनों पर 4 विकेट खो दिए, तो भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया, लेकिन यहां से विराट कोहली ने मोर्चा संभाला. वो क्रीज पर चट्टान की तरह खड़े हो गए.

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20वें ओवर में विलेन बने थे नवाज

मैच आगे बढ़ता गया. कभी टीम इंडिया की तरफ झुका, तो कभी पाक की तरफ. अब बारी थी 20वें यानी आखिरी ओवर की. टीम इंडिया को जीत के लिए 6 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे. पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने यह आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज को दिया, जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे. इस एक ओवर की हर एक गेंद पर मैच करवट बदलता रहा, लेकिन विराट और आर अश्विन की समझदारी के चलते टीम इंडिया ने बाजी मार ली. पूरा ओवर सांसें रोक देने वाला था, जिसमें नवाज 16 रन नहीं बचा सके और पाकिस्तान को हार मिली. नीचे जानिए आखिरी ओवर में क्या हुआ था.

आखिरी ओवर का पूरा रोमांच

पहली गेंद- हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला, लेकिन वो बाबर आजम के हाथों कैच आउट हो गए. यहां से लगा कि पाक जीत गया, क्योंकि आखिरी 5 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे और क्रीज पर दिनेश कार्तिक आए.

दूसरी गेंद- दिनेश कार्तिक ने सिंगल लेकर विराट कोहली को स्ट्राइक दे दी.

तीसरी गेंद- विराट ने 2 रन लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखी. इस तरह अब जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे.

चौथी गेंद- विराट को यह गेंद फुल टॉस मिली, जिस पर कोहली ने छक्का मारा. यही गेंद नो-बॉल निकल गई. इस तरह कुल 7 रन आ गए.

चौथी गेंद (फ्री हिट)- फ्री हिट गेंद वाइड फेंक दी. फिर दोबारा गेंद डाली, तो विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन गेंद स्टंप से दूर चली गई और इस दौरान कोहली ने 3 रन दौड़ लिए. इस तरह आखिरी 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे.

पांचवीं गेंद- पांचवीं गेंद पर स्ट्राइक दिनेश कार्तिक के पास थी, जो स्टंप आउट हो गए. अब 1 गेंद पर 2 रन की जरूरत थी और क्रीज पर नए खिलाड़ी आर अश्विन आए.

छठी गेंद- आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे. अश्विन ऑफ स्टंप की तरफ स्टांस लेकर खड़े थे, इसलिए नवाज ने लेग साइड गेंद डाली, जिस पर अश्विन हट गए और गेंद वाइड हो गई. अब जीत के लिए 1 रन चाहिए था. नवाज ने आखिरी लीगल गेंद गुड लेंथ पर डाली, जिस पर अश्विन ने मिड ऑफ की दिशा में फील्डर के सिर के ऊपर से चौका मारकर टीम को जीत दिला दी.

कैसा है नवाज का क्रिकेट करियर?

बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने 2016 में डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक 97 टी20 मैचों में 911 रन बना चुके हैं. उनके नाम 92 पारियों में 101 विकेट दर्ज हैं. 6 टेस्ट में वो 16, जबकि 44 वनडे में 49 विकेट ले चुके हैं.

ये भी पढ़ें: 'मेरे घर पर 2 लड़कियां थीं'.....KKR के मेंटॉर Dwayne Bravo की 'गंदी बात' लाइव माइक में हुई रिकॉर्ड, रहाणे ने टोका तो उड़े होश

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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