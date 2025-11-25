Advertisement
trendingNow13017511
Hindi Newsक्रिकेट

IND-PAK पहला मैच कब और कहां होगा? टी20 वर्ल्ड कप में महामुकाबले का शेड्यूल, नोट कर लें तारीख

India vs Pakistan: आईपीएल 2026 से पहले टी20 वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है. सभी को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबलों की तारीख का इंतजार है. टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा. इस बार भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 25, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs Pakistan
India vs Pakistan

India vs Pakistan: आईपीएल 2026 से पहले टी20 वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है. सभी को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबलों की तारीख का इंतजार है. टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा. इस बार भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है. खबर है कि भारत और पाकिस्तान अगले साल 15 फरवरी को कोलंबो में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में एक-दूसरे से भिड़ेंगे. टूर्नामेंट का शेड्यूल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) मंगलवार को मुंबई में जारी करेगा.

किस ग्रुप में है पाकिस्तान?

इस साल के एशिया कप में भारत ने तीन बड़े मैच जीते थे, जिसमें मैदान के अंदर और बाहर भी काफी विवाद हुआ था. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे. पाकिस्तान के खिलाफ यह मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा और यह भारत का तीसरा मैच होगा. ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान को USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप में रखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहला मैच किसके साथ खेलेगा भारत?

इंडिया अपने कैंपेन की शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई में USA के खिलाफ करेगा, जो टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला होगा. इसके बाद 'मेन इन ब्लू' 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मैच खेलेंगे. उनका आखिरी ग्रुप गेम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा. ग्रुप स्टेज के दौरान, एक दिन में तीन मैच होंगे. पाकिस्तान अपने सभी मैच कोलंबो या कैंडी में खेलेगा. टूर्नामेंट का फॉर्मेट बदला नहीं है, जिसमें 20 टीमों को चार-चार के ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप में पांच-पांच टीमें होंगी.

ये भी पढ़ें.. IND vs SA: तीसरे दिन ही अफ्रीका की जीत हो गई थी पक्की! भारत में कभी नहीं हुआ ऐसा, डरावने हैं आंकड़े

फाइनल होगा शिफ्ट?

हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर आठ स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी, जहां टीमों को चार-चार के ग्रुप में बांटा जाएगा. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी. अगर इंडिया सुपर आठ स्टेज में जाता है, तो उसके तीन सुपर आठ मुकाबले अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे. अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है, तो उसका सेमीफाइनल मुंबई में होगा. दूसरी सेमीफ़ाइनल जगह कोलंबो या कोलकाता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान या श्रीलंका क्वालिफ़ाई करते हैं या नहीं. इसी तरह फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान टाइटल क्लैश में पहुँचता है, तो इसे कोलंबो में शिफ्ट किए जाने की संभावना है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
LIVE | Ram Mandir Flag Hoisting: पीएम मोदी रोड शो के बाद पहुंचे सप्तमंदिर, राम मंदिर पर फहराएंगे भगवा ध्वज, जानें पल-पल की अपडेट
#RamMandir
LIVE | Ram Mandir Flag Hoisting: पीएम मोदी रोड शो के बाद पहुंचे सप्तमंदिर, राम मंदिर पर फहराएंगे भगवा ध्वज, जानें पल-पल की अपडेट