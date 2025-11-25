IND-PAK पहला मैच कब और कहां होगा? टी20 वर्ल्ड कप में महामुकाबले का शेड्यूल, नोट कर लें तारीख

India vs Pakistan: आईपीएल 2026 से पहले टी20 वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है. सभी को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबलों की तारीख का इंतजार है. टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा. इस बार भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है. खबर है कि भारत और पाकिस्तान अगले साल 15 फरवरी को कोलंबो में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में एक-दूसरे से भिड़ेंगे. टूर्नामेंट का शेड्यूल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) मंगलवार को मुंबई में जारी करेगा.

किस ग्रुप में है पाकिस्तान?

इस साल के एशिया कप में भारत ने तीन बड़े मैच जीते थे, जिसमें मैदान के अंदर और बाहर भी काफी विवाद हुआ था. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे. पाकिस्तान के खिलाफ यह मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा और यह भारत का तीसरा मैच होगा. ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान को USA, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप में रखा गया है.

पहला मैच किसके साथ खेलेगा भारत?

इंडिया अपने कैंपेन की शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई में USA के खिलाफ करेगा, जो टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला होगा. इसके बाद 'मेन इन ब्लू' 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मैच खेलेंगे. उनका आखिरी ग्रुप गेम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा. ग्रुप स्टेज के दौरान, एक दिन में तीन मैच होंगे. पाकिस्तान अपने सभी मैच कोलंबो या कैंडी में खेलेगा. टूर्नामेंट का फॉर्मेट बदला नहीं है, जिसमें 20 टीमों को चार-चार के ग्रुप में बांटा गया है, हर ग्रुप में पांच-पांच टीमें होंगी.

फाइनल होगा शिफ्ट?

हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर आठ स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी, जहां टीमों को चार-चार के ग्रुप में बांटा जाएगा. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी. अगर इंडिया सुपर आठ स्टेज में जाता है, तो उसके तीन सुपर आठ मुकाबले अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में होंगे. अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है, तो उसका सेमीफाइनल मुंबई में होगा. दूसरी सेमीफ़ाइनल जगह कोलंबो या कोलकाता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान या श्रीलंका क्वालिफ़ाई करते हैं या नहीं. इसी तरह फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान टाइटल क्लैश में पहुँचता है, तो इसे कोलंबो में शिफ्ट किए जाने की संभावना है.