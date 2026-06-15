T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 64 रनों के बड़े अंतर से रौंद दिया है. भारत ने पाकिस्तान पर विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 7वीं स्ट्राइक कर दी है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में सातवीं (कुल 9 मैच में) जीत दर्ज की है. इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉप पर है, जिसने साउथ अफ्रीका को 9 में से 8 मैच हराए हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ सभी सात मैच जीते हैं. पाकिस्तान को 64 रन से मात देने के साथ भारत ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में रनों के अंतर से अपनी पांचवीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की है.
रविवार को एजबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला टीम ने 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान 17 ओवरों में सिर्फ 106 रन पर सिमट गया. भारत ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 82 रन से सबसे बड़ी जीत साल 2024 में श्रीलंका के खिलाफ दुबई में हासिल की थी. टीम इंडिया सिलहट में बांग्लादेश के खिलाफ 79 रन से मैच अपने नाम कर चुकी है, जबकि साल 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ 72 रन से मुकाबला जीता था. साल 2010 में 'विमेन इन ब्लू' ने श्रीलंका को 71 रन से रौंदा था. पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 3 क्रिकेटर्स ने इस मैच में नतीजे को पलट दिया है.
पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के मैच में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने भारत को मैच जितवाने में बड़ा रोल निभाया है. पाकिस्तान पर भारत की दमदार जीत में स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा की यादगार गेंदबाजी का अहम योगदान रहा, और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. दीप्ति ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में मात्र 10 रन देते हुए 5 विकेट झटके. इस प्रदर्शन के साथ दीप्ति भारत की तीसरी ऐसी भारतीय महिला गेंदबाज बन गईं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 5 विकेट हॉल लिया है.
स्मृति मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के मैच में शानदार अर्धशतक जड़ा. स्मृति मंधाना ने ओपनिंग करते हुए 44 गेंद पर 68 रन ठोक दिए. स्मृति मंधाना ने 154.55 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 9 चौके और 2 छक्के उड़ाए हैं. स्मृति मंधाना ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 91 रनों की पार्टनरशिप की. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंद पर 36 रन की पारी खेली.
ऋचा घोष ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में छठे नंबर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और भारत को 170 रन के अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया. ऋचा घोष ने 17 गेंद पर 34 रन ठोक दिए. ऋचा घोष ने 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 1 छक्के जमाया.