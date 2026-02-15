Explained: कितना टारगेट देते ही तय हो जाएगी भारत की जीत? कोलंबो में आज तक कभी चेज नहीं हुआ इतने रन का टारगेट

T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला चंद घंटों के अंदर ही शुरू होगा. यह मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान के खिलाफ इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में भारत जीत का प्रबल दावेदार है. पाकिस्तान के मुकाबले टीम इंडिया कहीं बेहतर और मजबूत टीम है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोलंबो के मैदान पर भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम कितने रन का स्कोर बनाए, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उसकी जीत 100% तय हो जाएगी. भारत को इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करना होगा.

पाकिस्तान को इतना टारगेट दिया तो कोलंबो में भारत की जीत पक्की

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज तक कभी भी T20I में 216 या उससे ज्यादा रनों का टारगेट चेज नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि भारत अगर 216 रन का आंकड़ा पार करता है और 220-230 रन तक पहुंचता है तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उसकी जीत के चांस लगभग 90-100 प्रतिशत हो जाएंगे. इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर सबसे बड़े सफल रनचेज की बात करें तो यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के नाम पर है. बांग्लादेश ने 10 मार्च 2018 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 215 रन का टारगेट चेज करते हुए श्रीलंका को 5 विकेट से मात दी थी. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज तक कभी भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 216 या उससे ज्यादा रनों का टारगेट चेज नहीं हुआ है.

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में T20I में सबसे सफल रन चेज

1. 215/5 (टारगेट 215) - बांग्लादेश ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया (2018)

2. 178/6 (टारगेट 174) - जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया (2024)

3. 175/5 (टारगेट 175) - श्रीलंका ने भारत को 5 विकेट से हराया (2018)

4. 174/7 (टारगेट 172) - भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया (2009)

कितना टारगेट काफी रहेगा?

भारत अगर पाकिस्तान को 220-230 का टारगेट देता है, तो उसकी जीत लगभग पक्की हो जाएगी. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के सामने पाकिस्तान के लिए 220 से 230 रनों का टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल होगा. क्रिकेट के मैदान पर जब ये दो टीमें एक-दूसरे से भिड़ती हैं, तो रोमांच अपने चरम पर होता है. भारत और पाकिस्तान की टीमें केवल ICC और ACC टूर्नामेंट्स में ही एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं. टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत का पाकिस्तान पर दबदबा कायम है.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तानी टीम पर पलड़ा भारी है. भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 8 मैच खेले गए हैं. इन 8 मुकाबलों में से 7 मैच भारत ने और 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एकमात्र जीत 2021 टी20 वर्ल्ड कप में मिली थी. तब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था. टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक 16 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 13 मुकाबले जीते हैं. वहीं, 3 मैचों में पाकिस्तान ने बाजी मारी है.