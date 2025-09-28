दुबई के मैदान पर कैसा है भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड? इस टीम का सबसे ज्यादा दबदबा

India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान को आज फाइनल में हराते ही भारत 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लेगा. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी रहा है.

दुबई के मैदान पर कैसा है भारत-पाकिस्तान का रिकॉर्ड?

भारत और पाकिस्तान के बीच इस मैदान पर अब तक कुल 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 4 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए. जबकि पाकिस्तान को केवल एक मैच में ही जीत नसीब हुई है. इन 5 मुकाबलों में से 4 मैच एशिया कप में ही खेले गए. आइए, इन सभी मुकाबलों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

1. टी20 वर्ल्ड कप (24 अक्टूबर 2021)

टी20 फॉर्मेट के इतिहास में दोनों देश इस मैदान पर पहली बार अक्टूबर 2021 में भिड़े, जिसमें पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत दर्ज की. इस मैच में कप्तान विराट कोहली (57) अर्धशतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय रहे. शाहीन अफरीदी (3 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 151 रन ही बना सकी. इसके जवाब में मोहम्मद रिजवान (79) और कप्तान बाबर आजम (68) ने अटूट साझेदारी करते हुए पाकिस्तान को 17.5 ओवरों में आसान जीत दिलाई.

2. एशिया कप (28 अगस्त 2022)

एशिया कप 2022 के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवरों में महज 147 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया.

3. एशिया कप (4 सितंबर 2022)

एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत हासिल की. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181/7 का स्कोर बनाया. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद रिजवान (71) की शानदार पारी के दम पर 1 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की.

4. एशिया कप (14 सितंबर 2025)

भारत ने एक बार फिर एशिया कप के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में पाकिस्तानी टीम को 127/9 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने महज 15.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली.

5. एशिया कप (21 सितंबर 2025)

एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पहली बार शिकस्त दी. इस मैच में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 171 रन बना सकी. इसके जवाब में भारत ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते मुकाबला जीत लिया.