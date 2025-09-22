IND vs PAK: भारत बनाम पाकिस्तान SUPER-4 मैच के 5 बड़े मोमेंट्स, दुबई में क्रिकेट का मैदान बन गया लड़ाई का अखाड़ा

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में मैच से ज्यादा मुकाबले में हुए ड्रामे चर्चे में रहे. दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के तरफ से तरह-तरह की एक्टिविटी देखने को मिली. इस हाईवोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बड़े ही आसानी से 6 विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम के जीत के हीरो रहे विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जिन्होंने टीम को शिंगल हैंडली मैच जिता दिया. हालांकि, आज हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के 5 टॉप मोमेंट के बारे में बताएंगे.

1- फखर जमान का विकेट

भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने हार्दिक पांड्या ने फखर जमान को तीसरे ओवर में कॉट बिहाइंड आउट किया. दरअसल, संजू सैमसन ने लो कैच लपका. लेकिन टीवी अंपायर ने आउट का फैसला करार दिया. इसके बाद फखर काफी नाखुश नजर आए.

2- साहिबजादा का गन शॉट

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फरहान ने पचासा जड़ने के बाद उन्होंने अजीबोगरीब सेलिब्रेशन किया. दरअसल, फरहान ने बंदूक चलाने का इशारा किया. जो कि अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

3- अभिषेक का शानदार कैच

11वें ओवर की तीसरी बॉल पर सैम अयूब लंबा शॉट खेलने के लिए गए और अभिषेक दौड़ते हुए गेंद की तरह आए और डाइव लगाकर शानदार कैच लपकर सबको चौंका दिया.

4- हारिस रउफ और अभिषेक की नोकझोंक

भारतीय पारी के तीसरे ओवर में गिल के चौका लगाने के बाद झल्ला उठे रउफ ने गिल की तरफ देखते हुए कुछ बोला. नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा ने आकर रउफ के पास खड़ा होकर उन्हें करारा जवाब दिया. अभिषेक के इस अंदाज को लोग जमकर पसंद कर रहे हैं.

5- रउफ का विवादित इशारा

भारतीय प्रशंसक लगातार रउफ को विराट कोहली के नाम से चिढ़ा रहे थे. तो परेशान होकर रउफ आपत्तीजनक 6-0 का इशारा किया. वॉर के समय पाकिस्तान की तरफ से 6 भारतीय विमान मारने का दावा किया गया था.

