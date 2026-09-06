LIVE मैच में पाकिस्तानी कप्तान की बवाल मचाने वाली हरकत, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लताड़ा, वीडियो हुआ वायरल

भारत ने पाकिस्तान को शनिवार को खेले गए महिला एशिया कप टी20 2026 के ग्रुप-A मैच में 68 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से मात दे दी. भारत ने इसी के साथ ही लगातार तीन मैचों में तीन जीत के साथ ग्रुप-A में सबसे ज्यादा 6 अंक हासिल करते हुए टॉप किया है और शान से महिला एशिया कप टी20 2026 के सेमीफाइनल में एंट्री की है. इस मैच के दौरान पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टीम इंडिया की ओपनर शेफाली वर्मा को आउट करने के बाद बवाल मचाने वाला सेंड-ऑफ दिया.
भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम को 18.1 ओवर में महज 55 रन के छोटे से स्कोर पर ढेर कर दिया. जवाब में टीम इंडिया ने 8.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 57 रन बनाते हुए यह मैच जीत लिया. भारत ने 68 गेंद बाकी रहते ही 7 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी. भारतीय टीम जब 56 रन के टारगेट का पीछा कर रही थी तो शेफाली वर्मा ने तेज शुरुआत करके पाकिस्तानी टीम पर दबाव बनाने की कोशिश की. शेफाली वर्मा ने पहली ही गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाया और शुरुआती आठ गेंदों में भारत का स्कोर 14/0 तक पहुंचा दिया.
पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने दूसरे ओवर में तीसरी गेंद शॉर्ट लेंथ की फेंकी और शेफाली वर्मा ने उस पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर हवा में चली गई और खुद गेंदबाज फातिमा सना ने ही कैच लपक लिया. इसके बाद झुंझलाई हुई पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने शेफाली वर्मा को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की ओर जाने का इशारा किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना की उनके इस सेंड-ऑफ के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है. फातिमा सना ने शेफाली वर्मा को छह गेंदों पर 12 रन पर आउट किया. मैच के दौरान कमेंटेटर विवेक राजदान ने फातिमा सना के रिएक्शन की आलोचना की और उनके व्यवहार पर सवाल उठाए, खासकर तब जब पाकिस्तान की टीम महिला T20I में अपने सबसे कम स्कोर 55 रन पर सिमट गई थी. विवेक राजदान ने कहा, 'ठीक है, आप उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा रही हैं. आपकी पूरी टीम ने सिर्फ 55 रन बनाए और अब आप शेफाली वर्मा को वापस भेज रही हैं.'
यह घटना तब हुई जब शेफाली वर्मा ने महिला T20I में सबसे कम उम्र और सबसे तेजी से 3000 रन बनाने वाली बल्लेबाज बनकर इतिहास रचा था. उन्होंने 22 साल और 220 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की. शेफाली वर्मा ने अपनी पारी की शुरुआत बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल के खिलाफ छक्के से की और फिर एक रन लेकर यह मुकाम हासिल किया. भारत पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है और ग्रुप स्टेज में बिना कोई मैच हारे आगे बढ़ा है. वहीं, पाकिस्तान को अभी क्वालिफाई करना बाकी है और उनका आखिरी ग्रुप मैच हांगकांग के खिलाफ है.