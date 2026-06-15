Women's T20 World Cup 2026 India vs Pakistan: भारत ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है. उसने रविवार (14 जून) को एजबेस्टन में चीर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया. इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में न केवल भारत ने शानदार जीत दर्ज की, बल्कि महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दर्शकों की उपस्थिति का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया. इस अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सबका ध्यान खींच लिया.
इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में 18,814 दर्शक उमड़े, जो महिला टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप-स्टेज मैच में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. इस आंकड़े ने 2024 में दुबई में इन्हीं दोनों टीमों के बीच बने 15,935 दर्शकों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. स्टेडियम में रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति ने महिला क्रिकेट की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता के जबरदस्त आकर्षण को एक बार फिर साबित कर दिया है.
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मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 18/2 के शुरुआती झटकों के बाद शानदार वापसी की. स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रनों की आकर्षक पारी खेली, जबकि अंत में ऋचा घोष ने महज 17 गेंदों में 34 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की. इससे भारत ने 170/6 का मजबूत स्कोर बनाया. मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर (36 रन) के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 91 रनों की साझेदारी ने इस बड़े स्कोर की मजबूत नींव रखी.
What. A. Finish
wickets in an over and Deepti Sharma has a superb #TeamIndia wrap a dominant-run victory to kickoff our #T20WorldCup campaign
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171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम कभी भी चुनौती पेश करती नहीं दिखी. मुनीबा अली के 41 रनों को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान का पूरा बल्लेबाजी क्रम भारतीय स्पिनरों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया. पूरी टीम 17 ओवर में महज 106 रनों पर सिमट गई. भारत ने 64 रनों से बड़ी जीत हासिल की.
भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा इस मैच की सबसे बड़ी स्टार रहीं. उन्होंने 4 ओवरों में मात्र 10 रन देकर 5 विकेट चटकाए. यह उनके टी20 करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. इसी के साथ वह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट (166 विकेट) लेने वाली गेंदबाज बन गईं. बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने भी 3/21 के आंकड़ों के साथ टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.
A historic fifer for a historic milestone!
Deepti Sharma, take a bow
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भारत ने यह मुकाबला 64 रनों से जीतकर टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया. महिला टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ यह भारत की कुल 9 मैचों में 7वीं जीत है. भारत एक टीम के खिलाफ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गया. उसने न्यूजीलैंड की बराबरी कर ली. कीवी टीम ने श्रीलंका को 7 बार हराया है. ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका पर 9 में से 8 मैचों में जीत हासिल की है. वह इस लिस्ट में पहले स्थान पर स्थान पर है.