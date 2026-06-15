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18,814 दर्शक और टूट गया दुबई का गुरूर! भारत-पाकिस्तान मैच में बना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया

India vs Pakistan: महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर धमाकेदार शुरुआत की. स्मृति मंधाना की शानदार बल्लेबाजी और दीप्ति शर्मा के ऐतिहासिक 5 विकेटों के बीच एजबेस्टन में दर्शकों की उपस्थिति का नया रिकॉर्ड बना.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 15, 2026, 05:17 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:17 AM IST
18,814 दर्शक और टूट गया दुबई का गुरूर! भारत-पाकिस्तान मैच में बना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया
Image Credit: भारत ने पाकिस्तान को महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैच में हराया.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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