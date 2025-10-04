कुछ घंटे और... क्रिकेट ग्राउंड पर फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, देखना है मैच? यहां आएगा लाइव

IND vs PAK Womens World Cup Live Streaming: महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का सबसे हाई-प्रोफाइल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच अब से कुछ घंटों में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने जा रहा है. श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने वाली भारतीय टीम की नजरें अब महिला वनडे में अपनी लगातार 12वीं जीत दर्ज करने पर होंगी.

वहीं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश से 7 विकेट से करारी हार के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, जो उनके लिए निराशाजनक रही. भले ही यह टूर्नामेंट भारत में हो रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण हुए समझौते के तहत 2028 तक एक-दूसरे के खिलाफ मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर सहमति बनी है. इसलिए यह मुकाबला कोलंबो में खेला जा रहा है.

चलिए हम आपको इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बताते हैं.

भारत VS पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच कब होगा?

भारत VS पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच 5 अक्टूबर (रविवार) को होगा.

भारत VS पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच कहां होगा?

भारत VS पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा.

भारत VS पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच किस समय शुरू होगा?

भारत VS पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा.

भारत VS पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच का भारत में सीधा प्रसारण कहां होगा?

भारत VS पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा.

भारत में भारत VS पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखी जा सकती है?

भारत VS पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+ हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों के स्क्वॉड

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, एन. श्री चरणी, उमा छेत्री.

पाकिस्तान: मुनीबा अली, ओमाइमा सोहेल, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), ऐमन फातिमा, रमीन शमीम, शवाल जुल्फिकार, सैयदा अरूब शाह, डायना बेग, नशरा संधू, सादिया इकबाल, आलिया रियाज, सदाफ शमास.