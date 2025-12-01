Advertisement
28 छक्के 681 रन...IND vs SA वनडे में टूटा 10 साल पुराना महारिकॉर्ड...रांची में लिखा गया नया इतिहास

IND vs SA:  भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेला गया पहला मुकाबला रिकॉर्डब्रेकिंग मैच रहा. दोनों टीमों ने मिलकर रनों की बारिश की और 10 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला. जिस पिच पर यह मुकाबला हुआ वां गेंदबाजों को मदद नहीं थी, लिहाजा बल्लेबाजों ने जलवा दिखाया और पूरे मैच में 681 रन कूट डाले. आइए जानते हैं कौन सा रिकॉर्ड टूटा और बना है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:24 AM IST
IND vs SA
IND vs SA

IND vs SA: रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहला वनडे सिर्फ एक रोमांचक मुकाबला नहीं था, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला मैच साबित हुआ. दोनों टीमों ने आखिर तक लड़ाई लड़ी. कभी मैच भारत की तरफ झुका तो कभी अफ्रीका खेल में आगे दिखी. फैंस इस मैच में आखिर तक डूबे रहे. हाई-वोल्टेज मुकाबले का नतीजा भारत के पक्ष में आया और उसने 17 रनों के रोमांचक जीत दर्ज की है. इस मुकाबले में रनों की इतनी बारिश हुई कि 10 साल पुराना एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है. दोनों टीमों ने मिलकर 28 छक्के और 681 रन बनाकर इतिहास लिख दिया.

टीम इंडिया ने 349 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए अफ्रीका ने भी 332 रन ठोक डाले. मतलब कुल 681 रन बन गए. यह भारत बनाम साउथ अफ्रीका किसी भी वनडे मैच में बना सबसे बड़ा संयुक्त स्कोर है. खास बात ये रही कि दोनों टीमों ने मिलकर कुल 28 छक्के लगाए, जो इन दोनों टीमों के बीच हुए किसी भी वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बन गया. इससे पहले 2015 में मुंबई के वानखेड़े में हुए मैच में कुल 662 रन बने थे और उसी मैच में 25 छक्के लगे थे, लेकिन अब पूरे 10 साल बाद ये रिकॉर्ड टूट गया है.

कोहली, रोहित और राहुल ने दिखाया कमाल

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी. टीम इंडिया कते लिए विराट कोहली के शानदार ठोका. उन्होंने 120 बॉल पर 10 चौके और 7 छक्के कूटकर 135 रन बनाए. रोहित शर्मा ने 57 जबकि केएल राहुल ने 60 रन किए. आखिर में रवींद्र जडेजा ने 20 बॉल पर 32 रन बनाकर टीम को 349 तक पहुंचाया.

ये भी पढ़ें:  IND vs SA 1st ODI: हारकर भी महारिकॉर्ड बना गई साउथ अफ्रीका टीम, पहली बार हुआ ये चमत्कार...332 रनों के साथ लिखा इतिहास

17 रनों से हारी मेहमान टीम

349 रनों के टारगेट के जवाब में अफ्रीका के लिए मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 72, मार्को यानसेन ने 70 और कॉर्बिन बॉश ने 67 रन कूटे. टीम 332 रन तक पहुंच सकी और 17 रनों से मैच गंवा दिया. इस तरह भारत ने 17 रन से जीत दर्ज करते हुए 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली ने मारा छक्का तो अचानक छा गई ये मिस्ट्री गर्ल, इंटरनेट पर लगाई आग, एक स्माइल ने बढ़ा दी करोड़ों फैंस की धड़कनें

 

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय

India vs South AfricaInd vs SA

