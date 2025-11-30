रांची में इतना टारगेट दिया तो भारत की जीत हो जाएगी पक्की! धोनी के घर में कभी चेज नहीं हुआ ऐसा बड़ा स्कोर

IND vs SA 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आज वर्ल्ड कप विनर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में खेला जाएगा. यह मैच आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा और टॉस 1:00 बजे किया जाएगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे मैच में भारत जीत का प्रबल दावेदार है. हालांकि मेहमान टीम को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रांची के मैदान पर अगर भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता है तो कितने रन का टारगेट देकर उसकी जीत पक्की हो जाएगी.

रांची में इतना टारगेट दिया तो भारत की जीत हो जाएगी पक्की!

भारतीय फैंस भी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम कितने रन का टारगेट सेट करे, जिससे साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में उसकी जीत 100% तय हो जाए. भारत को इसके लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करना होगा. रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) स्टेडियम में आज तक कभी भी ODI में 287 रन से ज्यादा का टारगेट चेज नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि भारत अगर 287 रन का आंकड़ा पार करता है और 290 या 300 रन तक पहुंचता है तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में उसकी जीत के चांस लगभग 90-100 प्रतिशत हो जाएंगे.

धोनी के घर में कभी चेज नहीं हुआ ऐसा बड़ा स्कोर

महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) स्टेडियम के मैदान पर अगर ODI में सबसे बड़े सफल रनचेज की बात करें तो यह रिकॉर्ड भारत के नाम पर दर्ज है. भारत ने 16 नवंबर 2014 को रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) स्टेडियम के मैदान पर ODI में 287 रन का टारगेट चेज करते हुए श्रीलंका को 3 विकेट से मात दी थी.रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) स्टेडियम के मैदान पर ODI में कभी भी 287 रन से ज्यादा का टारगेट चेज नहीं हुआ है. 8 मार्च 2019 को ऑस्ट्रेलिया ने एक वनडे इंटरनेशनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 314 रन का टारगेट दिया था. टीम इंडिया यह मैच 32 रन से हार गई थी.

रांची के JSCA स्टेडियम में ODI में सबसे सफल रन चेज

1. 288/7 (टारगेट 287) - भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया (2014)

2. 282/3 (टारगेट 279) - भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया (2022)

3. 157/3 (टारगेट 156) - भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया (2013)

कितना टारगेट काफी रहेगा?

भारत अगर साउथ अफ्रीका को 288-300 का टारगेट देता है, तो उसकी जीत लगभग पक्की हो जाएगी. अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा के सामने साउथ अफ्रीका के लिए रांची की पिच पर 288 से 300 रनों का टारगेट चेज करना बहुत मुश्किल होगा. टीम इंडिया ने आखिरी बार 9 अक्टूबर 2022 को रांची के मैदान पर साउथ अफ्रीका को एक वनडे मैच में 7 विकेट से हराया था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस मैच में श्रेयस अय्यर ने नाबाद शतक लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था. श्रेयस अय्यर ने 111 गेंदों में 113 रन बनाए थे.