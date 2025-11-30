IND vs SA: क्या रांची में बारिश बनेगी विलेन? मैच से पहले सारे सस्पेंस दूर कर देगा ये लेटेस्ट वेदर अपडेट

India vs South Africa 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा, जहां की पिच आमतौर पर धीमी रही है. यहां विशाल टारगेट का पीछा करना आसान नहीं है. इस स्टेडियम में अब तक 6 वनडे मुकाबलों का आयोजन हुआ है, जिनमें एक मैच बेनतीजा रहा था. भारतीय टीम यहां अपने सभी तीन मैच जीती है.

क्या रांची में बारिश बनेगी विलेन?

रांची में रविवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है. मौसम क्रिकेट खेलने के लिए एकदम सही रहेगा, लेकिन शाम के समय ओस भी अहम भूमिका निभा सकती है. ऐसे में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला बुरा नहीं होगा.

रांची में एक ही बार 300 रन का आंकड़ा पार हुआ

रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर वनडे पारी में सिर्फ एक ही बार 300 रन का आंकड़ा छुआ गया है, जिसका बखूबी बचाव भी हुआ. इस पिच पर 270-280 के टारगेट का पीछा करना भी आसान नहीं रहा है. यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैच अपने नाम किए, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैच जीते. टॉस जीतने वाली टीम ने 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं.

बदला लेने के लिए तैयार है भारत

साउथ अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा अब तक 53 वनडे मुकाबलों में 42.19 की औसत के साथ 1,941 रन बना चुके हैं. वह वनडे फॉर्मेट में 2 हजार रन पूरा करने वाले 22वें साउथ अफ्रीकी बनने से सिर्फ 59 रन पीछे हैं. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 94 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 40 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, साउथ अफ्रीका ने 51 मुकाबलों में बाजी मारी है. भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवा चुकी है. ऐसे में टीम इंडिया वनडे सीरीज को अपने नाम करते हुए पिछली हार का बदला लेना चाहेगी.