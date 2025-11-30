Advertisement
trendingNow13023703
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: क्या रांची में बारिश बनेगी विलेन? मैच से पहले सारे सस्पेंस दूर कर देगा ये लेटेस्ट वेदर अपडेट

India vs South Africa 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा, जहां की पिच आमतौर पर धीमी रही है. यहां विशाल टारगेट का पीछा करना आसान नहीं है. इस स्टेडियम में अब तक 6 वनडे मुकाबलों का आयोजन हुआ है, जिनमें एक मैच बेनतीजा रहा था. भारतीय टीम यहां अपने सभी तीन मैच जीती है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 30, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA: क्या रांची में बारिश बनेगी विलेन? मैच से पहले सारे सस्पेंस दूर कर देगा ये लेटेस्ट वेदर अपडेट

India vs South Africa 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा, जहां की पिच आमतौर पर धीमी रही है. यहां विशाल टारगेट का पीछा करना आसान नहीं है. इस स्टेडियम में अब तक 6 वनडे मुकाबलों का आयोजन हुआ है, जिनमें एक मैच बेनतीजा रहा था. भारतीय टीम यहां अपने सभी तीन मैच जीती है.

क्या रांची में बारिश बनेगी विलेन?

रांची में रविवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है. मौसम क्रिकेट खेलने के लिए एकदम सही रहेगा, लेकिन शाम के समय ओस भी अहम भूमिका निभा सकती है. ऐसे में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला बुरा नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

रांची में एक ही बार 300 रन का आंकड़ा पार हुआ

रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर वनडे पारी में सिर्फ एक ही बार 300 रन का आंकड़ा छुआ गया है, जिसका बखूबी बचाव भी हुआ. इस पिच पर 270-280 के टारगेट का पीछा करना भी आसान नहीं रहा है. यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैच अपने नाम किए, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैच जीते. टॉस जीतने वाली टीम ने 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं.

बदला लेने के लिए तैयार है भारत

साउथ अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा अब तक 53 वनडे मुकाबलों में 42.19 की औसत के साथ 1,941 रन बना चुके हैं. वह वनडे फॉर्मेट में 2 हजार रन पूरा करने वाले 22वें साउथ अफ्रीकी बनने से सिर्फ 59 रन पीछे हैं. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 94 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 40 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, साउथ अफ्रीका ने 51 मुकाबलों में बाजी मारी है. भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवा चुकी है. ऐसे में टीम इंडिया वनडे सीरीज को अपने नाम करते हुए पिछली हार का बदला लेना चाहेगी.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
Supreme Court
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
russia ukraine war
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Karnataka High Court
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Cyclone Ditwa Live
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Indigo flight
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
Jammu Kashmir
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
फिर कटी PAK की नाक, ऑक्सफोर्ड में डिबेट से पहले भागा, लंदन में सबूतों के साथ EXPOSE
Jayakumar Sai Deepak
फिर कटी PAK की नाक, ऑक्सफोर्ड में डिबेट से पहले भागा, लंदन में सबूतों के साथ EXPOSE