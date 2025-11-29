रांची की पिच का कैसे रहेगा मिजाज? मैच को एक तरफा बना सकता है टॉस, जीत पक्की करने के लिए भारत को करना होगा ये काम

IND vs SA 1st ODI Pitch Report: रांची की पिच को लेकर फैंस के मन में उत्सुकता है कि क्या इस मैदान पर रन बरसेंगे या फिर गेंदबाज यहां विकेटों की झड़ी लगा देंगे. टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने भारत को 2-0 से मात देकर गहरा जख्म दिया है. भारतीय टीम अब घायल शेर की तरह साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज में बदला लेने के लिए बेताब है. फैंस को बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज कल यानी 30 नवंबर से होगा. पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कल दोपहर 1:30 बजे से रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

रांची की पिच का कैसे रहेगा मिजाज?

रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम की पिच आम तौर पर धीमी रही है, जिसका मतलब है कि हाई-स्कोरिंग गेम की उम्मीद कम है. रांची के मैदान पर चेज करने वाली टीमों ने 9 में से 5 वनडे मैच जीते हैं और 3 वनडे मैच हारे हैं. रांची के मैदान पर वनडे में पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर सिर्फ 235 रन रहा है. हालांकि हम इससे बड़ा स्कोर भी देख सकते हैं, लेकिन बड़े टोटल की उम्मीद कम ही है. रांची की पिच पर टॉस का अहम रोल रहेगा. यहां बाद में बैटिंग करने वाली टीम को ज्यादा सफलता मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

मैच को एक तरफा बना सकता है टॉस

इस मैच में टॉस मुकाबले को एक तरफा भी बना सकता है. जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा. मैच की दूसरी पारी में ओस की भी बड़ी भूमिका रह सकती है. ऐसे में बाद में बैटिंग करने वाली टीम के बल्लेबाजों को ओस पड़ने का फायदा मिलेगा और जिससे रन बनाने में आसानी होगी. पूरे उत्तरी भारत में सर्दी शुरू हो गई है और रांची भी इससे अलग नहीं है. रांची में दोपहर के समय मौसम गुनगुना रहेगा और शाम होते-होते मौसम ठंडा हो जाएगा. इस मैच में बारिश का कोई अनुमान नहीं है.

विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहेंगी नजरें

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली पर नजरें रहेंगी. विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 31 वनडे मैचों में 65.39 की औसत के साथ 1,504 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली ने 5 शतक और 8 अर्धशतक लगाए हैं. रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 वनडे मैचों में 33.58 की औसत के साथ 806 रन बनाए हैं. इस दौरान रोहित शर्मा ने 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं.

टीम इस प्रकार हैं

भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

साउथ अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्क्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डि कॉक, मार्को यानसन, टोनी डी जॉर्जी , रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन.