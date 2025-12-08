IND vs SA: साउथ अफ्रीका की तबाही का कारण बनेगा भारत का ये खूंखार बल्लेबाज! T20 में 28 गेंद पर ठोक चुका शतक

IND vs SA 1st T20I: भारत का एक खूंखार बल्लेबाज ऐसा है, जो पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में साउथ अफ्रीकी टीम की तबाही का कारण बन सकता है. यह बल्लेबाज भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है. टी20 क्रिकेट में यह बल्लेबाज 28 गेंद पर शतक ठोक चुका है. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 9 दिसंबर याली कल से होगा.

साउथ अफ्रीका की तबाही का कारण बनेगा ये खूंखार बल्लेबाज!

पहला टी20 इंटरनेशनल मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में कल शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. साउथ अफ्रीकी टीम को सबसे बड़ा खतरा भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा से होगा. अभिषेक शर्मा कटक में होने वाले इस टी20 इंटरनेशनल मैच में उपकप्तान शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 29 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 189.51 के स्ट्राइक रेट और 37.48 की औसत से 1012 रन बनाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में दो शतक, रोहित-कोहली नहीं... इन दो बल्लेबाजों के नाम दर्ज है ये प्रचंड रिकॉर्ड

आसमानी छक्कों से बवंडर मचाने में माहिर

अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 6 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 96 चौके और 66 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने अभी तक 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 173.21 के स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए हैं. इस बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में एक अर्धशतक ठोका है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक शर्मा का हाईएस्ट T20I स्कोर 50 रन है.

28 गेंद पर ठोक चुका शतक

अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में 28 गेंद पर शतक ठोक चुके हैं. 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर शतक जड़ा था. अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ मैच में 29 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अभिषेक शर्मा की पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 365.51 था. दुनिया का कोई भी गेंदबाज अभिषेक शर्मा के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहेगा. अभिषेक शर्मा की कातिलाना बल्लेबाजी के सामने गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं.

अवैध एक्शन के साथ की बॉलिंग, इस क्रिकेटर ने कबूल किया अपना गुनाह, वर्ल्ड क्रिकेट में मचा हड़कंप

भारत बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड्स (T20I में)

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20I में रोमांचक टक्कर होती रही है. दोनों देशों के बीच अब तक 31 T20I मुकाबले खेले गए हैं. भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 18 मैच जीते हैं, जबकि 12 मैचों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है. 1 मैच का परिणाम नहीं निकला है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सभी टी20 मैचों के लिए टॉस शाम 6:30 बजे होगा. मैच की शुरुआत 7 बजे से होगी.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20 मैच - 9 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, कटक

दूसरा टी20 मैच - 11 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, चंडीगढ़

तीसरा टी20 मैच - 14 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, धर्मशाला

चौथा टी20 मैच - 17 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, लखनऊ

पांचवां टी20 मैच - 19 दिसंबर, शाम 7:00 बजे, अहमदाबाद

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डि कॉक, टोनी डी जोर्जी, डोनोवन फरेरा, रेजा हेन्ड्रिक्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ट्रिस्टन स्टब्स, एनरिक नॉर्खिया, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका.