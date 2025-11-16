IND vs SA: बावुमा ने क्रीज पर गाड़ दिया खूंटा, कोलकाता में रोमांचक मोड़ पर टेस्ट मैच, गोल्ड के बराबर एक-एक रन

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है. आज इस टेस्ट मैच का तीसरा ही दिन है और पिच ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. कोलकाता टेस्ट रोमांचक मोड़ पर है, क्योंकि पिच पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही है. बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान की इस पिच पर एक-एक रन गोल्ड के बराबर लग रहा है. चौथी पारी में भारत को बैटिंग करनी है. ऐसे में 150 या उससे ज्यादा रनों का टारगेट चेज करना पड़ गया तो टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है.

बावुमा ने क्रीज पर गाड़ दिया खूंटा

अपनी दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 8 विकेट गंवाकर 149 रन बना लिए हैं. साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा (53 रन) और साइमन हार्मर (6 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. भारत के लिए दूसरी पारी में अभी तक रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके हैं. वहीं, कुलदीप यादव ने 2 विकेट और जसप्रीत बुमराह व अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट चटकाए हैं. साउथ अफ्रीका ने अभी तक भारत के खिलाफ 119 रन की बढ़त बना ली है. ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को जल्द से जल्द साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा को आउट करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली पारी में 189 रन पर ढेर हो गई थी टीम इंडिया

कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया. महज 189 रन के स्कोर पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई. साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. यशस्वी जायसवाल 12 रन, वॉशिंगटन सुंदर 29 रन, केएल राहुल 39 रन, ऋषभ पंत 27 रन, ध्रुव जुरेल 14 रन, रवींद्र जडेजा 27 रन, कुलदीप यादव 1 रन, मोहम्मद सिराज 1 रन और अक्षर पटेल 16 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, कप्तान शुभमन गिल 4 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे.

साइमन हार्मर ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया

पहली पारी में साउथ अफ्रीका की तरफ से साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए. वहीं, मार्को यानसेन ने 3 विकेट झटके. इसके अलावा कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज को 1-1 सफलता मिली. पहली पारी के आधार पर भारत को सिर्फ 30 रन की बढ़त मिली. इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 159 रन पर समेट दिया था.

साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन पर बनाए

कोलकाता टेस्ट में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था. तेम्बा बावुमा के इस फैसले को भारतीय गेंदबाजों ने गलत साबित कर दिया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने पहली पारी में 159 रन पर समेट दिया. साउथ अफ्रीका के लिए पहली पारी में ओपनर एडेन मार्करम ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए. वहीं, टोनी डी जोरजी और वियान मुल्डर ने 24-24 रन बनाए. इसके अलावा रयान रिकेल्टन ने 23 रन बनाए.

जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट झटके

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट झटके. जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट और अक्षर पटेल ने एक विकेट झटका है. जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी. नतीजा ये रहा कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी मेहमान टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट झटके. टेस्ट क्रिकेट में ये 16वां मौका था, जब जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल लिया.