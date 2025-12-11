Advertisement
सूर्या-शुभमन का फ्लॉप शो बरकरार... भारत की सीरीज में पहली हार, टी20 में भी साउथ अफ्रीका की दहाड़

India vs South Africa 2nd T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत को हार सामना करना पड़ा है. चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अफ्रीकी टीम ने 51 रनों से जीत हासिल की.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:50 PM IST
India vs South Africa 2nd T20I Highlights: साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत को हार सामना करना पड़ा है. चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अफ्रीकी टीम ने 51 रनों से जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम ने सीरीज में वापसी कर ली और अब यह 1-1 की बराबरी पर आ गया है. कटक में भारत पहला मैच मंगलवार को जीता था. अब तीसरा मुकाबला रविवार को धर्मशाला में खेला जाएगा.

सूर्या-गिल की शर्मनाक बैटिंग

साउथ अफ्रीका से मिले 214 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 20 ओवरों में 19.1 ओवरों में 162 रन ही सिमट गई. कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्ता शुभमन गिल एक बार फिर फेल हो गए. सूर्या इस साल एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं और वह इस मैच में 4 गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो गए. गिल की बात करें तो वह खाता खोले बगैर आउट हो गए. यह ओपनर लगातार 17वीं पारी में अर्धशतक नहीं लगा पाया है. गिल ने टी20 इंटरनेशनल में पिछली फिफ्टी 13 जुलाई 2024 को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा था.

सिर्फ तिलक का ही चला बल्ला

भारत के लिए तिलक वर्मा और जितेश शर्मा ही कुछ देर तक टिक पाए. तिलक 34 गेंद पर 62 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाए. जितेश शर्मा ने 17 गेंदों पर 27 रन बनाए. अक्षर पटेल ने 21 गेंद पर 21 रन और हार्दिक पांड्या 23 गेंद पर 20 रन की धीमी पारी खेली. अभिषेक शर्मा 8 गेंद पर 17 रन बनाकर आउट हुए. हैरानी की बात यह है कि अक्षर को तीसरे क्रम पर और शिवम दुबे को आठवें नंबर पर उतारा गया. दुबे 2 गेंद पर 1 रन ही बना पाए. उनके क्रीज पर आने तक मैच भारत के हाथ से निकल चुका था. साउथ अफ्रीका के लिए ओटनील बार्टमैन ने 4 विकेट लिए. लुंगी एंगिडी, मार्को यानसेन, लूथो सिम्पाला को 2-2 सफलता मिली.

डिकॉक की धांसू बैटिंग

इससे पहले क्विंटन डी कॉक की शानदार पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने 20 ओवरों में 4 विकेट 213 रन बनाए. इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक अपने दूसरे टी20 शतक से महज 10 रन दूर रह गए. रीजा हैंड्रिक्स और डिकॉक की ओपनिंग जोड़ी ने 4.1 ओवरों में 38 रन जुटाए. रीजा 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से डिकॉक ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ मोर्चा संभाला. दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 83 रन की साझेदारी करते हुए मेहमान टीम को 121 के स्कोर तक पहुंचाया. मार्करम 26 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

मिलर-रोसो के क्लब में शामिल होने से चूके डिकॉक

यहां से डिकॉक ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ तीसरे विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी की. क्विंटन 90 के निजी स्कोर पर रन आउट हुए. उनकी 46 गेंदों की इस पारी में 7 छक्के और 5 चौके शामिल थे. यह भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट में किसी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज की ओर से तीसरी सबसे बड़ी पारी थी. डेविड मिलर ने साल 2022 में गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में नाबाद 106 रन बनाए थे, जबकि रिली रोसो ने साल 2022 में इंदौर में भारत के विरुद्ध नाबाद 100 रन जड़े थे.

भारत की खराब गेंदबाजी

साउथ अफ्रीकी टीम 16.1 ओवरों में 160 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से डोनोवन फरेरा ने डेविड मिलर के साथ पांचवें विकेट के लिए 53 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 213/4 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. फरेरा 16 गेंदों में 3 छक्कों और 1 चौके के साथ 30 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि मिलर ने 1 छक्के और 2 चौकों के साथ नाबाद 20 रन की पारी खेली. टीम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट निकाला. अर्शदीप सिंह ने 4 ओवरों में 54 रन लुटाए. इस दौरान उन्होंने एक ही ओवर में 13 गेंदें भी फेंकी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

India vs South Africa

