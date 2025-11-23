IND vs SA: गुवाहाटी में छठे विकेट की तलाश में भारत, मुथुसामी और वेरेने क्रीज पर टिके, 300 रन के पार अफ्रीका

IND vs SA, 2nd Test Day 2: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 6 विकेट खोकर 306 रन बना लिए हैं. सेनुरन मुथुसामी (50 रन) और काइल वेरेने (34 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. भारत की तरफ से अभी तक कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए हैं. वहीं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट हासिल किए हैं.

गुवाहाटी में सिर्फ 2 विकेट से पासा पलट देगा भारत

भारतीय गेंदबाजों के पास सिर्फ 2 विकेट हासिल कर पासा पलटने का मौका है. टीम इंडिया के गेंदबाजों को गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन पहले सेशन में सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेने को जल्द आउट करना होगा. इसके बाद साउथ अफ्रीका के पुछल्ले बल्लेबाजों को जल्द ढेर किया जा सकता है. इस मैच में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. सलामी जोड़ी के रूप में एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने कप्तान के फैसले को सही साबित किया. इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े. पहले सेशन की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मार्करम को बोल्ड किया. मार्करम 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

टेम्बा बावुमा ने बनाए 41 रन

दूसरे सेशन की तीसरी गेंद पर रिकेल्टन (35) भी पवेलियन लौट गए. यहां से ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान बावुमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी करते हुए पारी को संभाला. बावुमा 92 गेंदों मे 41 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 5 चौके शामिल रहे, जबकि स्टब्स ने 4 चौकों के साथ 49 रन की पारी खेली. साउथ अफ्रीकी टीम 201 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से टोनी डी जोरजी ने सेनुरन मुथुसामी के साथ छठे विकेट के लिए 45 रन जुटाते हुए टीम को 250 के पास पहुंचाया. पहले दिन की समाप्ति तक भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट निकाले हैं.

1-1 से ड्रॉ पर भारत की नजर

शुभमन गिल गर्दन में चोट की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. उनके स्थान पर ऋषभ पंत को टीम की कमान सौंपी गई है. ऋषभ पंत भारत के 38वें टेस्ट कप्तान हैं. वह महेंद्र सिंह धोनी के बाद ऐसे दूसरे विकेटकीपर हैं, जिन्होंने भारत की टेस्ट कमान संभाली है. इस मुकाबले में टीम इंडिया दो बदलावों के साथ उतरी है. शुभमन गिल और अक्षर पटेल के स्थान पर साईं सुदर्शन और नीतीश रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में स्थान मिला है. वहीं, साउथ अफ्रीका ने कॉर्बिन बॉश के स्थान पर सेनुरन मुथुसामी को टीम में स्थान दिया है. भारतीय टीम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सीरीज के पहले मैच को 30 रन से गंवा बैठी थी. ऐसे में भारतीय टीम यह मैच जीतकर सीरीज 1-1 ड्रॉ करवाना चाहेगी.